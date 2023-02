El primer contacto con Chevrolet Aveo 2024

La prensa especializada automotriz se dio cita en la CDMX para presenciar el primer gran lanzamiento de uno de los integrantes de la familia Chevrolet y un pilar en las ventas de flotilla de General Motors en nuestro país, me refiero al Chevrolet Aveo 2024, tanto hatchbach como la versión en sedán. Definitivamente las huestes de XX, saben poner a prueba la capacidad de asombro de los medios que convoca y en esta ocación, no fue la excepción.

Así pues, las versiones hatchback y sedán, representan el auto subcompacto que ha sido clave en el mercado mexicano, ahora destacando por su propuesta en cuanto a diseño, confort y seguridad. Este vehículo ensamblado en el continente asiático representa el modelo de entrada al portafolio de Chevrolet, colocándose en el segmento más grande del mercado mexicano.

Este nuevo Chevrolet Aveo 2024 tiene líneas de diseño estilizadas que sobresalen frente a los demás; la parrilla cuenta con detalles en combinación de cromo y negro brillante, rines de aluminio con diseño bitono y faros delanteros de halógeno con proyector y luces diurnas LED integradas al mismo diseño del faro.

El conductor y pasajeros de este vehículo disfrutarán de un amplio espacio en el habitáculo. Destaca su cajuela de gran capacidad, además los asientos traseros son abatibles 100% para aumentar este volumen y cuenta con una lámpara de ambientación para el espacio de carga.

Además, por primera vez, Aveo integra una pantalla táctil de 8 pulgadas, con funciones de Bluetooth, AM/FM y lector de USB, adicional de smartphone integration, compatible con Apple Car Play y Android Auto y un sistema de audio de 4 bocinas.

Debajo de su cofre se aloja un sistema de propulsión que integra un motor de 4 cilindros 1.5L naturalmente aspirado con 98 caballos de potencia y un torque de 105 libras-pie. El motor se acopla a una transmisión manual de 6 velocidades o una automática CVT, la cual tiene la opción de cambios semiautomáticos de hasta 6 velocidades.

Aveo hatchback llega al mercado mexicano en 3 versiones: LS Manual (exclusiva para clientes de flotillas), LT Manual y LT Plus. Además para la versión hatchback estará disponible el exclusivo color “Hello Yellow”. Por último no menos importante, la versión Aveo Sedán que se presenta también en 3 versiones: LS Manual, LT Manual y LT Plus. Tome nota.

El valor de edificar

Con la intención de ser un buen vecino, no únicamente con la construcción de su nueva planta en Veracruz, Constellation Brands que dirige Daniel Baima, avanza en esta entidad. También lo hace a través de acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

En esta ocasión, para sumarlas a las que ha entregado desde el 2021 en Obregón en Sonora y en Nava en Coahuila, hoy, la empresa da la bienvenida a su programa El Valor de Educar a los 500 becarios seleccionados de los niveles de educación media superior en bachillerato general y técnico y superior en Coatzacoalcos, Vega de la Alatorre, Xalapa y en el puerto de Veracruz.

Estas becas están destinadas al pago de colegiaturas, gastos mensuales escolares y de manutención para que los estudiantes puedan continuar sus estudios. Además, El Valor de Educar también incluye la implementación de talleres para los becarios, maestros y padres de familia que promueven el desarrollo humano. A estudiar.

Apoyo a Turquía

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Grupo Lala de Eduardo Tricio, se suma al apoyo que México está enviando a los miles de afectados por el terremoto de hace unos días en Turquía. Gracias a este esfuerzo conjunto, el día de hoy Lala estará entregando más de 21 mil litros de leche ultra pasteurizada UHT que gracias a su proceso de producción y envasado en empaques asépticos asegura su óptima conservación por varios meses.

Este apoyo será canalizado a través de Fundación Lala cuyo eje de apoyo considera anualmente la entrega de millones de kilolitros de productos lácteos a las poblaciones más vulnerables en México y a nivel internacional en situaciones de emergencia como la que se vive en Turquía.

Konecta presente

Le cuento que Grupo Konecta, que dirige Jesús Bermejo, anunció que participará del 13 al 15 de marzo en la edición 27 del Global CX Forum Fest a realizarse en CDMX, donde se reúne a lo mejor de la industria de Customer Experience, Contact Centers y Áreas de Interacción con Clientes proveniente de 16 países.

Además la compañía es patrocinador Platino, pero también está nominada al Premio Nacional CX & EX para llevarse los premios de oro, plata y bronce que reconocen a las mejores prácticas de la industria. En dicho foro se darán 30 conferencias y asistirán más de 1,500 profesionales.

Por cierto que Konecta es una multinacional referente en la prestación de soluciones para clientes en sectores como el financiero, asegurador, utilities, comunicaciones, tecnológico, retail y e-commerce, administraciones públicas, salud, y educación, entre otros.

Algunos de los temas que se van a abordar en el evento son innovación, metaverso, transformación digital, chatbots, big data, analytics, IA, y agentes remotos. Así como también talento, liderazgo, inclusión y conexiones emocionales. Tome nota.

Alianza inmobiliaria

La firma Tu Hipoteca Fácil dirigida por Fernando Soto-Hay y Uellbee proptech mexicana especializada en bienestar financiero encabezada por Francisco Meré suscribieron una alianza para que más mexicanos compren una vivienda y la amueblen manteniendo su salud financiera sin verse impactados por las altas tasas inflacionarias superiores al 8 por ciento que están impactando fuertemente a los mexicanos en un mercado que durante los últimos 12 meses ha colocado más de 150 mil créditos hipotecarios por un valor cercano a los 280 mil millones de pesos en México.

Se sabe que la apuesta de Uellbee y Tu Hipoteca Fácil es que los mexicanos que adquieran una vivienda para consolidar su patrimonio con el apoyo experto de Tu Hipoteca Fácil, accedan en paralelo a un esquema de financiamiento por parte de Uellbee, para la compra de muebles, electrodomésticos y todos los artículos para decorar su hogar.

Además del financiamiento, Uellbee brindará gratis su GPS Financiero, una herramienta tecnológica de banca abierta para tener claridad de los gastos y perfil, con la que las personas podrán monitorear cómo están gastando y administrando su dinero dando prioridad a la generación de su riqueza; permitiéndoles a la vez mejorar el perfil crediticio de las personas y obtener créditos con mejores condiciones de mercado.

Se va Jorge Pellicer

Y ya para terminar, le puedo informar que será hoy cuando se separe de su cargo Jorge Pellicer, como vicepresidente de supervisión de banca de desarrollo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Junto con él también saldrá el vicepresidente jurídico, y será sustituido por Ángel Vargas Mitre quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el poder judicial de la Ciudad de México y también en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Aun no se sabe quién sustituirá a Pellicer, y si será o no del equipo cercano de Jesús de la Fuente, actualmente presidente de la CNBV.

Sobre Pellicer pesan casos de presunta corrupción y una supervisión omisa de los regulados, algo que también obligará a que el equipo sea revisado y sobretodo que cumpla los estándares de control de confianza.