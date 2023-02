Año nuevo, vida nueva

¿Cuánto tiempo tienes diciendo, escuchando o tratando de hacer valor alguna de estas frases?

“Pero, ahora sí va la buena”, “de este no pasa…”.

La ilusión que se genera ante la posibilidad de mejorar o cambiar algo que traemos, como esa piedrita en el zapato que, aunque es incómoda, no es lo suficientemente molesta como para hacer un alto en el camino, quitarnos el zapato y sacarla. Simplemente, preferimos seguir el camino así, soportando y “tolerando” algo que NO queremos reconocer, que nos molesta. Tal vez, aún no hemos reunido la fortaleza suficiente para tomar acción y modificarle.

Seguro te hará sentido lo siguiente. Si a un niño se le cuenta un cuento y, éste se vuelve uno de sus predilectos, pedirá se le cuente una y otra y, otra vez, pero…, si de casualidad se le ocurre al narrador brincarse o cambiar una parte de la historia, inmediatamente se escuchará “¡así no va!”. Y es que, sucede que se tiene certeza en la historia, en lo que vendrá después y en cómo terminará. Pasa lo mismo al jugar a las escondidillas, ¡los niños se esconden en el mismo lugar! -un lugar seguro para ellos-, y obvio para el adulto; donde la magia sucede en la mente infantil, ante la incertidumbre y certeza de ser encontrado.

Hacer cambios en la vida, genera fragilidad que origina molestia, inquietud, intranquilidad y en algunos casos, miedo. Algo natural, ya que no tenemos la certeza del término de la historia, solo viejos hábitos y emociones que brotan, mismos que, dependiendo de nuestra personalidad, de nuestro entorno y del crecimiento psicoemocional que tengamos, nos hará reaccionar de una forma u otra; enfrentando, evadiendo, paralizándose, caminando con la piedra en el zapato o, ¿por qué no?, haciendo ese alto para retirarla.

Recuerda, en los tiempos que vivimos ya se tiene acceso a conocer y saber de mejores formas para hacer frente al cambio. El acompañamiento terapéutico es accesible y, han quedado atrás los tiempos de etiquetar a quién tiene el valor de solicitar ayuda. En ti está hacer de este “año nuevo, una vida nueva” y, dejar que esta frase sea una costumbre.

¿No sabes por dónde empezar?, también suele pasar, por eso aquí algunas opciones y aspectos que tienen que ver con hacer movimientos internos:

Inicia dando pequeños pasos

Aprende a expresarte y a conocerte

Trabaja en gestionar tus emociones

Fortalece tu confianza

Haz pequeños cambios

Apóyate con un amigo o familiar

Conoce métodos para manejar la adversidad

Elabora un plan y ejecútalo.

¡Tienes opciones! Te invito a compartirnos tu experiencia o, da el paso y llama, pero, “que ahora sí sea la buena y, que de este año no pase” eso que tanto has querido y, que has estado postergando. Tienes una vida con aventuras y grandes encuentros por delante. ¡Vamos por ellos!

