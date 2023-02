¡Ya no más!

La violencia de género es una problemática que sigue en aumento en México, y luchar por erradicarla es una labor que nos compete a todos, muestra de ello es la campaña #YaNoMás #Háblalo, de Grupo IMU, empresa líder en mobiliario urbano, dirigida por Gerardo Cándano, en alianza con la plataforma de mujeres columnistas Opinión 51 fundada por Pamela Cerdeira y Stephanie Lewis y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México presidido por Salvador Guerrero, que busca promover la cultura del respeto, concientizar a la población sobre la violencia de género y destacar la importancia de que las mujeres y quienes sepan de los abusos en su contra, alcen la voz y denuncien estos delitos.

La iniciativa cuenta con 15 embajadoras representantes de diversos ámbitos, quienes además de ser los rostros de la campaña, compartirán sus historias de violencia a través de podcasts con el fin de motivar a otras mujeres a contar sus experiencias y hablar de esta problemática.

Entre 2021 y 2022, aumentaron 20.5% los reportes de violencia contra las mujeres atendidos por el Consejo Ciudadano a nivel nacional; de ellos, 8 de cada 10 son por violencia familiar. El Consejo Ciudadano participa en esta campaña recibiendo las solicitudes de atención que de ella se deriven, para ofrecer apoyo jurídico y psicológico a las víctimas y sus familiares que se comuniquen a la línea telefónica 55 5533 5533. Y por favor, ahora sí tome nota y seamos empáticos con esta terrible situación.

Innovación legal

Le cuento que la CEO de la firma de consultores legales empresariales Ibarra Navarrete & Kublich S.C., Martha Elizabeth Ibarra, sostiene que frente a la innovación digital que avanza a pasos agigantados, los juristas deben hacer un análisis riguroso sobre los alcances y responsabilidades del Derecho en relación con la regulación de las nuevas tecnologías.

La ex magistrada ha estado muy activa en eventos aislados donde no duda en asegurar que los juristas también tienen la oportunidad de generar los marcos legales adecuados para que estas herramientas contribuyan con la sociedad de la mejor manera posible. Ibarra comentó recientemente que es indispensable cuidar e impulsar que los derechos de las personas no se vean vulnerados en este proceso de modernización.

¡Ya está en México!

Me enteré que la agencia de marketing EssenceMediacom, la mayor y más reciente adquisición del GroupM, se presentó oficialmente en América Latina y México. Esta empresa es dirigida por Nick Lawson que, en la región, contará con Marina Günther como CEO. Supe que son ya unas 600 personas operando en las sucursales de Miami, México, Colombia, Perú y Chile, entre otras, cuyo objetivo es dar soporte a sus clientes para alcanzar un impacto más eficiente en sus consumidores a gran escala en el contexto de un mercado sujeto a vertiginosos cambios, tanto en consumidores como en oferta de medios y fragmentación de audiencias.

A nivel global cuenta con 10,000 empleados repartidos en 120 oficinas en 96 mercados, es uno de los principales especialistas en comunicación del mundo, con una facturación de más de 21,000 millones de dólares ( según COMvergence, 2021). Entre sus clientes figuran adidas, Coca-Cola (TCCC), Dell, Google, Hasbro, Mars, NBC Universal, P&G, Richemont, Shell, Sony y Uber.

Jeep con todo

Y ya para terminar, le adelanto que este año la marca de autos de aventura Jeep que en Stellantis comanda el buen Rafa Paz, están ultimando detalles de lo que será la renovación de sus pisos de tienda bajo el concepto Premium Americano, con la que buscan acercarse más a su público cautivo que en nuestro país se cuentan en miles. Monterrey y Guadalajara y’a cuentan con este tipo de tiendas boutique y créame que si se da una vuelta no respondo si usted sale montado en un Jeep.

Una prueba de la fidelidad y lo bien posicionados que está esta marca son sus ultimas dos ediciones especiales: Jeep Wrangler Rubicon Sunrider y la Jeep Wrangler Rubicon Strem Recon que se vendieron como pan caliente las 100 unidades de cada versión aquí en México. Y por lo que me acabo de enterar viene cosas más emocionantes lanzamientos para los consumidores de esta intrépida marca.