Claudia los derechos no se consultan, fin a las corridas de toros CDMX

Los derechos no se consultan, los derechos se respetan y se garantizan, inclusive los derechos de protección y bienestar animal, aún cuando la gente de Morena y la misma Jefa de Gobierno insisten en que no.

Todo esto porque nuevamente enfrentaremos en el Congreso la batalla para que la tauromaquia sea erradicada de cualquier consideración legal y administrativa de esta capital, pero ahora desde un muy valioso ejercicio ciudadano.

De manera histórica el Congreso recibió una Iniciativa Ciudadana que el “Colectivo Resistencia Defensa Animal” presentó tras haber recaudado más de 16 mil firmas que ya fueron cotejadas y revisadas exhaustivamente tanto por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como por el Instituto Nacional Electoral, con lo que ya fue enviado nuevamente al Congreso Local para su discusión en Comisiones.

Esto es histórico, un ejercicio basado en la Ley de Participación Ciudadana que busca lo que miles de capitalinos llevan décadas exigiendo “No a las corridas de toros en la Ciudad de México.” y logrando que las y los Diputados entendamos que si no somos capaces de sacar este tema , la ciudadanía lo va a empujar.

En la Comisión de Bienestar Animal, nuestro Coordinador del PAN Federico Döring, su servidora, el Presidente de la misma, Jesus Sesma, Gabriela Quiroga y Tania Larios dictaminamos a favor la opinión de dicha Iniciativa para lograr lo que nosotros no logramos, prohibir las corridas de toros en la capital.

Es gracias a los ciudadanos que esta iniciativa avanza, es gracias a este Colectivo que se deben y luchan por esa causa animal pese a las trabas políticas que el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto.

“No hay voluntades políticas a favor del bienestar animal, se concentran en los intereses de quienes pagan sus campañas políticas. Exigimos se vote conforme a derecho, y representen a los ciudadanos, no a sus amigos taurinos, sino a los ciudadanos” comentó ayer Sandra Zúñiga, integrante del Colectivo animalista que está dejando este importante presidente en el Congreso local.

Próximamente se enviará la propuesta a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración Pública Local para ser discutida y aprobada o rechazada como ya ha pasado con este importante tema que tiene a todo un gobierno en contra.

Con la mismísima Claudia Sheinbaum operando para primero frenarlo y si no ponerlo a consulta ciudadana y 1000 veces le diré a la aspirante presidencial que el artículo 13 de la Constitución que reconoce a los animales como seres sintientes es clara y avala el derecho del toro a ya no ser más torturado como hasta hoy lo es, tan solo por los intereses económicos que pareciera que lo quiere que Claudia Sheinbaum es que los taurinos le paguen la campaña

Finalmente desde Acción Nacional, sus diputados Federico Döring y Ana Villagrán seguiremos con postura firme para la defensa de las y los animales y nuestro compromiso como bancada azul de acompañar e impulsar a los ciudadanos animalistas de esta ciudad. Claudia los derechos no se consultan. Los taurinos no deben financiar tu carrera en la silla grande. MÉXICO Y LA CDMX NO ES TAURINA