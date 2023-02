PolíticaConfidencial los caminos de Esquivel no son como imaginaba

YASMÍN ESQUIVEL tiene dos opciones, según la Constitución: la renuncia por causa grave o su destitución mediante juicio político en la Cámara de Diputados. No hay más. Incluso el procedimiento que analiza hoy la Corte solo será una especie de recomendación para saber que no existen más salidas al caso del presunto plagio de tesis. Y todo eso requiere mucho tiempo…

AMLO y el Plan B. The New York Times reveló en su portada que Joe Biden ya fue enterado de que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador golpea al INE y a la democracia. Antes, la influyente revista The Atlantic publicó un artículo de un personaje que advirtió del “vecino autócrata”, autor que ya antes alertó del riesgo de Donald Trump. Los círculos del poder en Estados Unidos ya están enterados.

ALBERTO PÉREZ DAYÁN, ministro de la Corte, nos dicen que lo más sensato es que a él le toque todo lo relacionado con el Plan B electoral de López Obrador. Y nos cuentan que hay tiempo suficiente y, en todo caso, si rebasa junio el límite es para el Poder Legislativo, que no podría hacer una nueva reforma. Pero hay una salida: que la Corte le instruyera hacer cambios y ahí sí los podrían hacer en cualquier momento. Aguanten la respiración…

CARLA HUMPHREY tiene todas las credenciales para ser la presidenta del INE en abril que concluye su periodo Lorenzo Córdova. Así que no duden que es una fuerte candidata.