Al más puro estilo de Dale Carnegie

Hace algunos días me encontré con una vieja amistad. Al ponernos al día sobre lo que ha pasado en nuestras vidas, pues hacía mucho tiempo que no nos veíamos, compartimos temas personales, profesionales y demás; en la conversación, fue inevitable comentar lo que ha pasado en los últimos meses en el Congreso de la Ciudad de México, respecto a los proyectos que he impulsado en favor del bienestar animal.

Como ustedes sabrán, he luchado contra la crueldad en las corridas de toros pidiendo su cese definitivo, he impulsado proyectos como la creación de una nueva ley de bienestar animal para hacer a la Ciudad de México avanzar en ese sentido, entre otras, que han sido obstaculizadas y mandadas a la congeladora.

El freno y los obstáculos que se tuvieron que enfrentar en el proceso de debate para intentar sacar adelante esos proyectos, fueron, sin duda, “decepcionantes y exhaustivos”, le comenté a mi amistad, quien al percibir quizás un poco de estos sentimientos me compartió algo que de inmediato fortaleció mi espíritu y mi convicción de seguir luchando por un país más respetuoso del bienestar animal y del medio ambiente.

Mi querida amiga me preguntó: “¿has escuchado esa frase famosa de “Dale Carnegie”, que dice que la mayoría de las cosas importantes en el mundo las han conseguido las personas que siguieron intentándolo aún cuando no parecía haber esperanza?”.

Y de inmediato recordé la sensación de frustración y tristeza que sentí cuando los proyectos impulsados se toparon con puertas cerradas y, aunque no recordaba la frase como tal, me remitió a parte de la vida y obra del antiguo empresario estadounidense Dale Carnegie, quien es ejemplo de superación y éxito.

Pues después del fracaso, de muchas equivocaciones y pérdidas, logró superarse a sí mismo, escuchar su voz interior y se convirtió en uno de los primeros “life coach” (aunque en ese entonces no se usaba el término), ayudando a muchas personas en su camino al éxito y en el mejoramiento de sus relaciones humanas.

Y es así, al mero estilo de Carnegie, que tomaré tanto los tropiezos como los aciertos para mejorar y avanzar en los objetivos de proteger a los animales y al medio ambiente. De modo que, con ese espíritu renovado, es que presenté ayer en el Congreso de la Ciudad de México el primer paquete de iniciativas para avanzar en la defensa de los seres vivos no humanos en la capital del país.

El paquete consta de seis propuestas para darle un matiz de renovación a la Ley de Protección a los Animales: la incorporación del concepto de bienestar animal y del estado mental de los animales; el cambio del concepto y del paradigma de “dueño” o “propietario” por el de “tutela responsable”.

La modernización del Registro Único de Animales de Compañía, para que quede claro que será gratuito, pero también obligatorio y por internet; la obligatoriedad de las Alcaldías de contar con una unidad administrativa encargada de la protección y el bienestar animal; reglamentar la actividad de los paseadores de perros, para que haya mayor certeza para ellos al desempeñar su trabajo y para las personas responsables de los animales.

Destinar presupuesto, todos los años, para la esterilización de los animales en situación de calle en la CDMX. Confío en la aprobación de estos proyectos, pues la mayoría han estado presentes en el interés de otros miembros del Congreso.

Obviamente, no puede quedar fuera la insistencia en la prohibición de las corridas de toros que además responde a la demanda ciudadana expresada mediante una iniciativa que contó con casi 16 mil firmas de apoyo.

Y, aunque es un hecho que el proyecto para la creación de la nueva Ley de bienestar y protección animal ya no se discutirá en el Congreso capitalino, mi convicción y mi responsabilidad como legislador, continuarán intentando quitar candados hasta lograr abrir todas las puertas que sean necesarias para seguir avanzando en el bienestar y protección de los animales.