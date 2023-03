Dame el poder

¿Molotov? ¿Esos señores que cantan rolas políticamente incorrectas? ¿Esos que “antes eran chidos y ahora no”? ¿Esos que “se vendieron al sistema”?

Pues sí: ese Molotov va a estar en el Foro Sol el 12 de mayo. Y estoy seguro que llenarán el escenario más imponente que tiene México.

¿En serio? ¿Pero qué chiste tiene Molotov?

Vayamos un poco al pasado. Hace treinta años México transitaba de las promesas a la decepción. Algunas cosas no cambian: estaba a punto de llegar una de las peores crisis económicas que hemos pasado. En el sur se levantaba el movimiento zapatista y nuestro país pasaba por un momento sumamente complicado.

¿Cuál era la alternativa de cuatro jóvenes que veían cómo el país se sumía en la desesperanza? Rebelarse. Y lo hicieron por medio de la música.

Molotov levantó la voz y salió con canciones durísimas que se volvieron himnos de una generación: “Gimme tha power”, “Frijolero”. Canciones que hablaban sin tapujos de lo que sucedía en las calles. Tal vez algunos de ustedes recordarán ese episodio: apenas salió su primer disco, el gobierno emprendió una campaña contra el grupo. En las tiendas de discos sus portadas eran vetadas, y eso hizo que más y más personas buscaran la música de esa banda que alzaba la voz por todos nosotros.

Ese es el legado de Molotov. Micky, Tito, Paco y Randy eran una combinación tan extraña que destacaban en cualquier lugar donde se presentaban: todo México, Latinoamérica y hasta Rusia, en donde encontraron una base de fans tan rabiosa y rockera como lo eran ellos.

Estuve con ellos hace unos días. Platicábamos que cuando estás tan enojado “sacar una rola no es lo natural” pero lo hicieron. Y luego te das cuenta que todo el engranaje te mete a un sistema “Y los que eran antisistema ahora son del sistema. Pero los sentimientos de donde surgen las canciones son auténticos y es una inconformidad con lo que sigue pasando”.

Molotov fue evolucionando. Comenzaron a experimentar con diferentes estilos, un lujo que solo pueden darle los verdaderos músicos. Pero nunca han dejado de ser críticos y de creer que la gente debe de tener el poder en el país. Mil veces los han tachado de vendidos, cosa que a ellos no les preocupa. Mil veces han dicho que su música ya no es como antes. Y mil veces han demostrado que siguen siendo ese grupo transgresor y que llama a los jóvenes a levantarse: rolas crudas, fuertes, en un planeta que a veces parece dominado por la autocomplacencia.

Así es Molotov. ¿Esos señores que cantan canciones políticamente incorrectas? Pues sí: los mismos cuatro músicos que se toman el tiempo para saludar a sus fans, que no dejan morir el espíritu del rock. Ese grupo que hizo temblar al gobierno cantando “porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos ¿cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como a unos huevones: no lo somos ¡Viva México, cabrones!”.