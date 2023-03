México en Anato 2023

Se llevó a cabo la feria turística más importante en Colombia y una de las más importantes en América del Sur. México tuvo una presencia importante con un pabellón unificado hasta cierto punto, pues Huatulco y Jalisco tuvieron pabellones propios y no se alinearon a los deseos de la Secretaría de Turismo, en torno a participar directamente en los espacios que comercializa la empresa CREA, filial de CIE.

No estuvo el secretario de turismo federal Miguel Torruco, tampoco su equipo. No estuvo nadie de la Ciudad de México, a pesar de que el Tianguis Turístico 2023 está a unas semanas de llevarse a cabo en la capital del país, es más, no hubo un solo letrero con alución al Tianguis Turístico.

No hubo presencia o información del Tren Maya, después de la exhibición en FITUR-Madrid en enero pasado, ahora en Colombia ni de cerca se tocó el tema. No hubo presencia —una vez más— del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles - Santa Lucía, ni un díptico, nada de informes o alución al mismo, aun cuando existen tres rutas desde ese aeropuerto a Latinoamerica: una semanal a Venezuela con Conviasa, tres semanales a Panamá con Copa Airlines y tres semanales a República Dominicana con Arajet; no hay intención de poscionar al nuevo aeropuerto en los mercados turísticos internacionales, creo que la publicidad de este aeropuerto se reduce a su constante anuncio en las conferencias matutinas del presidente López Obrador.

Como suele ser, algunas entidades presumieron luego de la feria cientos de citas, así presumieron Yucatán -sin la presenciua de su secretaria--, Baja California Sur (a través de Los Cabos) y el estado de Quintana Roo. Con excepción del Caribe Mexicano que tiene una vocación turística importante en América del Sur, las dos otras entidades tienen resultados que están por verse en los siguientes meses. Una cosa es presumir en un pulido comunicado de prensa y otro es monetizar y hacer realidad todo eso que se presume desde el papel.

Loa payasos

Una entidad que tenía una excelente presencia en América del Sur era la Riviera Nayarit, hasta antes de la pandemia tenían algunas frecuencias semanales desde el aeropuerto de Puerto Vallarta a Panamá. Desde la llegada de la administración actual no han hecho más que sepultar la marca Riviera Nayarit y salir del escenario turístico de los negocios, para entrara a la política del turismo, donde no se avanza ni se crea producto.

El secretario de turismo estatal Juan Enrique Suárez Del Real, no asistió a la feria y en cambio, estuvo presente en el lanzamiento del “Encuentro Nacional de Payasos 2023″. Con todo respeto al gremio de los caricatos, me parece que la promoción turística está en otro lado y no en esos foros donde no hace falta que quien guía las políticas turísticas del estado esté, en lugar de en una de las ferias más importantes del mundo. Nayarit no quiere turistas internacionales, quiere más payasos.