PolíticaConfidencial Dante Delgado, entre Morena y el PRI

DANTE DELGADO se salió por la tangente. Acusó un acuerdo entre el PRI y Morena en las elecciones 2023 en el Estado de México y Coahuila. Y dice que unos y otros lo acusan de servir a los intereses morenistas o aliancistas. Lo cierto es que tiene otras razones. Por lo pronto Movimiento Ciudadano no va en ambos casos.

MANUEL BARTLETT genera muchos, pero muchos problemas. Además de los retrasos que la CFE trae en la recuperación de cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos y El Pinabete, ahora trae quejas en contra por parte de pequeños productores de carbón de Nava, Coahuila por pagos incompletos por las toneladas de carbón vendidas a la paraestatal. Si bien es cierto que esa producción es extraída mediante pocitos, la vía más riesgosa para los mineros, también es cierto que cuando la comisión no paga lo esperado los que más lo sufren son los trabajadores…

ALEJANDRO GERTZ, fiscal General de la República, fue emplazado por un juez de la CDMX para que presente en un periodo no mayor a seis meses un informe en el que confirmen o desmientan si Mario Aburto Martínez, homicida confeso del candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue torturado para aceptar su culpabilidad. Mario Aburto obtuvo un amparo de un juez el año pasado para que la FGR indagara, pero no se sabe a la fecha en qué va. Aquí le anticipamos hace unas semanas que quizá quieran revivir este caso muy pronto…

AMLO y su defensa desde Estados Unidos. Después de la severa crítica desde The Atlantic, The New York Times y The Wall Street Journal, la revista de izquierdas con sede en Nueva York Jacobin publicó un texto de Kurt Hackbarth, narrador y traductor estadounidense, naturalizado mexicano y viviendo en Oaxaca. Así que saque las palomitas para ver el debate…