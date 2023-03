8 de cada 10 mujeres son discriminadas por ser percibidas como “muy viejas”

Un estudio que elaboró la firma iStock del conglomerado Getty Images, reveló que 8 de cada 10 mujeres (80%) han sentido discriminación por ser percibidas como “muy viejas”, en tanto que para los hombres, esta estadística es de apenas la mitad (49%).

Según reportan los expertos que lideran la fuente de investigación VisualGPS, los prejuicios en las imágenes y videos más populares que se usan en la publicidad y los medios siguen afectando a mujeres de todos los contextos. Sin embargo, los datos reflejan que, en América Latina, la discriminación aumenta con la edad, y las mujeres suelen verse más afectadas que los hombres.

Este estudio indica que en México, todos los grupos de edad y géneros creen haber experimentado discriminación por su edad, pero los baby boomers, la generación que contiene gran parte de la población mayor de 60 años en la actualidad, es el grupo etario con más probabilidad de sentirse discriminado por su edad (70%). Al comparar este porcentaje, las mujeres boomers (80%), son más discriminadas por su edad que los hombres (70%).

De acuerdo con la plataforma interactiva de VisualGPS, que captura más de 2.7 billones de datos de tendencias de búsqueda en su sitio web, al analizar las imágenes y videos más utilizadas por las marcas y empresas en México para el término “mujer”, los resultados fueron contundentes. La gran mayoría del contenido visual más popular muestra a mujeres adultas jóvenes. Pocas imágenes muestra a mujeres de más de 60 años.

Para Tristen Norman, directora de Creative Insights para el continente Americano, las mujeres maduras llevan vidas multidimensionales, pero esto no siempre se refleja en el contenido visual que se ve a diario, por lo tanto sostiene que es hora de desafiar los estereotipos visuales limitantes y dañinos de las mujeres de mediana edad y expandir la representación visual para mostrar sus vidas reales y activas, con el fin de inspirar a más mujeres a la acción.

Otro de los patrones visuales observables para personas mayores de 60, es que son el grupo menos representados en las imágenes y videos que retratan ocupaciones profesionales o negocios; pueden ser retratados con mayor frecuencia en contenido centrado en la vida doméstica y en roles de “cuidadora”. Para impulsar una representación más auténtica de las mujeres, especialmente de las mujeres de más de 60 años, los expertos de iStock, recomiendan realizarse estas preguntas:

¿Muestras a mujeres de todas las edades como capaces y competentes en escenarios de la vida cotidiana de todo tipo?

¿Representas una experiencia multidimensional del envejecimiento para todos los individuos, incluyendo a las mujeres?

¿Te enfocas en lo que las personas mayores no pueden hacer, en lugar de lo que sí pueden hacer?

¿Prefieres ciertos escenarios para ciertos grupos de edad?

¿Muestras a las mujeres mayores de 60 años como contentas, activas y plenas?

¿Has considerado que, más que recibir cuidados, las personas de mayor edad, incluyendo a las mujeres, podrían estar brindando cuidado a sus hijos y/o padres?

¿Tienes una visión amplia de los tipos de relaciones que pueden tener las personas de todas las edades?

¿Representas a personas mayores junto con otras intersecciones de su identidad?

And the Oscar goes to… Antigua Cruz

Por segunda ocasión, Tequila Antigua Cruz, de la hidrocálida Mayra Martínez Reyes, estará la noche más glamorosa de Hollywood. Los nominados al Oscar recibirán en su “gift bag” una botella de Tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino 100% puro de agave, un destilado nacido en las tierras rojas y privilegiadas de Arandas, Jalisco.

La gift bag contiene regalos con valores que superan los cien mil dólares y suelen llegar directo al hotel donde se hospedan las celebridades. Por segundo año para deleite de las estrellas, dentro de la gift bag se encontrará una botella de Tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino, ultra premium line, un regalo ideal para cuando la noche tenga un giro festivo. De esta manera, dicho tequila será un digno representante de México en el mundo y el acompañante perfecto para dichos festejos.

Llantera inclusiva

Le cuento que la marca de neumáticos Michelin, es una empresa que se ha caracterizado por potenciar la igualdad, diversidad y el respeto entre todos sus colaboradores. La compañía busca siempre promover la diversidad e introducir a las mujeres en un papel de protagonismo en todos los ámbitos, con iniciativas que han hecho que Michelin sea una de las empresas merecedoras de distintas certificaciones como GPTW, HRC Equidad MX, entre otras certificaciones.

El creciente protagonismo de la mujer en el mundo va mucho más allá del ámbito laboral, es por eso que Michelin se propuso la misión principal de favorecer una movilidad segura y sostenible, trabajando desde distintas áreas implicándose de forma activa en el día a día de las mujeres, especialmente en el laboral, con iniciativas para fomentar la igualdad y la diversidad.

Porsche Panamericano

Y ya para terminar, le platico que en el marco de los 75 años de autos deportivos Porsche y el cumpleaños número 60 del legendario 911, Porsche de México subastará el 911 Carrera Panamericana Special, un auto único en el mundo que rinde homenaje al primer Porsche que cruzó la línea de meta de la tradicional carrera de resistencia en 1952, un Porsche 356 S Cabriolet rotulado con el número 11. Las ganancias serán donadas a instituciones de beneficencia en México.

La subasta se llevará a cabo del 11 al 25 de marzo en la página en línea de los especialistas de Morton Subastas (www.mortonsubastas.com). Los interesados también podrán hacer sus pujas vía telefónica o de manera presencial en el cierre del Pastejé.

Automotive Invitational, extraordinaria exhibición de autos clásicos y contemporáneos que se llevará a cabo el 24 y 25 de marzo en la Hacienda Pastejé, en el estado de México. El costo de salida de este vehículo será de $4,990,000 pesos y la puja se cerrará a las 15:00 horas del sábado 25 de marzo. Tome nota.