ChatGPT: la inteligencia artificial aún está lejos de sustituir el trabajo humano

Hay sectores que desde hace dos décadas afirman que los textos impresos se aproximan hacia la extinción; sin embargo, hasta el momento, los libros y los periódicos —por poner un ejemplo— continúan en los anaqueles de las librerías, en las tiendas y en las calles.

Si bien es cierto que la tecnología ha avanzado a ritmos agigantados, este progreso no se ha implementado con la intención de desplazar el trabajo humano, sino que el esfuerzo de los desarrollos ha buscado que las nuevas generaciones aprendan a trabajar en colaboración con las innovaciones tecnológicas para hacer más eficiente su trabajo.

En esta edición de Publimetro confirmamos lo anterior, pues aunque todos los textos fueron generados a través de la aplicación de ChatGPT, la colaboración de los editores —de todas las secciones— fue insustituible para completar el periódico que sostienes en tus manos.

La verdad es que ChatGPT tiene graves errores en la información que despliega y no hace mayor advertencia que permita distinguir entre un dato real y uno falso; es por ello que el editor debe revisar puntualmente el texto generado para certificar que el texto cumple con los criterios de veracidad que debe tener cualquier medio de comunicación.

Además, ChatGPT tiene su propio estilo. Sin importar que el usuario de la aplicación solicite que el texto sea escrito como si se tratase de otra persona, el sistema aplica ciertas fórmulas repetitivas —probablemente establecidas en el algoritmo— que resultan obvias y predictivas, al menos para quienes nos dedicamos a la edición de textos.

Asimismo, hay que destacar que en el trabajo editorial están involucrados diversos perfiles, como es el caso de los editores de fotografía o diseñadores, quienes usan su sentido común y experiencia para seleccionar la mejor imagen que ilustre las páginas o, en su caso, adapten las maquetas del periódico con la finalidad de mejorar la experiencia visual de los lectores, lo que —hasta el momento— la inteligencia artificial no ha conseguido ejecutar.

No tengo duda de que ChatGPT es una herramienta que puede resultar de gran utilidad y que, de ser el caso, mejore gradualmente hasta, incluso, ser capaz de replicar el trabajo que actualmente realiza un reportero, por ejemplo; no obstante, también considero que estas innovaciones nos obligan como profesionales a aprender de la tecnología para que —en lugar de ser sustituidos— adoptemos las habilidades necesarias para destacar, haciendo uso de este tipo de tecnologías. No hay que tenerle miedo a la innovación, sino adaptarse para ‘sobrevivir’.