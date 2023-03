Intercambio comercial con Puerto Rico

Estuvo en México el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi en una misión comercial y turística para estrechar los lazos entre la isla y nuestro país.

Puerto Rico tiene una condición distinta al resto de América Latina, es un estado libre asociado de los Estados Unidos, una de esas figuras colonialistas que ya no existen salvo contadas excepciones, sin embargo, fuera del contexto político e histórico que lo ligó primero a España y después a la Unión Americana, tiene una riqueza cultural, gastronómica, artística, turística y social que lo caracteriza como un destino único en el Caribe.

Este reportero considera, que existen muchos parecidos entre Puerto Rico y Cuba, a pesar de estar en las antípodas políticas y económicas, pero los lazos históricos y culturales van más allá de los regímenes o ideologías políticas.

Entrevisté al gobernador Pierluisi, comentó la importancia del turismo para Puerto Rico, así como las oportunidades para inversionistas mexicanos que están dando con beneficios y créditos fiscales para hacer más atractiva la inversión en la isla.

Anunció en la entrevista, la llegada de la aerolínea Spirit en mayo próximo con un vuelo directo entre San Juan y Cancún, ruta que desapareció desde hace años pero que en su momento fue rentable para ambos destinos.

Hay una vocación del gobernador por impulsar el turismo, tuvo reuniones con directivos de América Móvil, Viajes El Corte Inglés, Operadora Petra, entre otras empresas del sector de viajes y tecnología, asimismo manifestó la intención de invitar a Grupo Posadas a invertir en Puerto Rico con alguna de sus marcas.

En el pasado -hace unos 8 años- la Compañía de Turismo de Puerto Rico tuvo esfuerzos importantes en México que no resultaron óptimos, por un lado sus representaciones en México no lograron entender lo que el mercado mexicano busca en Borinquen y por otro, entonces las propias autoridades puertorriqueñas se empeñaron por vender a México sol y playa, cuando evidentemente no es el producto principal por el que un mexicano viajaría a Puerto Rico.

Hoy día, tanto Discover Puerto Rico como sus representantes en México Alchemia, tienen el reto de hallar esas oportunidades de mercado para lograr que más mexicanos visiten San Juan y sus alrededores. La visita del gobernador a nuestro país es un buen inicio.

Houston y el Rodeo

Hay tres rodeos en el mundo que son los más importantes: el Rodeo de Las Vegas, la Estampida de Calgary y el Rodeo de Houston. No cualquiera puede participar en las competencias o las exposiciones de ganado, se requiere tener cierta clasificación para ser invitado a estos certámenes.

Estuvimos en el Rodeo de Houston, el de mayor capacidad del mundo por las instalaciones donde se lleva a cabo, han logrado transformar este evento en un producto turístico, además de la importancia que tiene para los aficionados a estos deportes y a los ganaderos que hacen transacciones millonarias durante los días de la exposición.

Me llamó la atención cómo en la última década, sociedad y autoridades han hecho de esta ciudad una más caminable, con nuevos espacios públicos que van más allá de las compras o el turismo médico, que garantizó el crecimiento turístico de esta urbe por décadas, además de la voluntad política y económica de sus autoridades para hacer crecer el turismo como actividad económica preponderante.

Hoy Houston es una de las ciudades más cosmopolitas de los Estados Unidos, a pesar de estar en un estado republicano como Texas, con un gobernador como Greg Abbott que no quiere ni de cerca a los migrantes y a pesar de la coyuntura política y social que se vive desde el paso de Donald Trump por la Casa Blanca.

Un oasis de fraternidad internacional en medio de un estado violento con la migración, eso también les vale ser el destino turístico más importante para los mexicanos en Texas.

Impresentable Tamaulipas

Justo unos kilómetros al sur de Texas, otro suceso de violencia que costó la vida de ciudadanos estadounidenses.

La violencia en la frontera norte va más allá de la percepción a la cotidianeidad, pega duro al turismo cuando los titulares internacionales destacan estas noticias, ante un gobierno federal que se niega a reconocer el severo problema, una autoridad turística que no se ocupa de paliar la crisis de percepción porque el presidente les quitó el dinero y lo destinó al Tren Maya, en fin, un conjunto de desaciertos que nos tiene justo donde estamos, en la vergüenza internacional y en el desasosiego para los millones de mexicanos que estamos a diario, expuestos a esta violencia sin límites.