Nos crecieron alas

Escribo este texto después de dos días en los que las mujeres se hicieron presentes en nuestro país: el día ocho tomaron las calles, de manera vigorosa, con estruendo, en protesta por la situación de violencia e inseguridad, y por temas tan apremiantes como la igualdad de género.

Y luego el día nueve, en el paro nacional de mujeres, una fecha en el que su silencio en los lugares de trabajo nos hace recordar sobre qué pasaría si tu compañera de escritorio desapareciera sin más.

Son días significativos. Nos hace pensar, en mi caso, en las mujeres que te rodean, en las de tu propia familia.

A propósito de estos días, platiqué con Vivir Quintana. Vivir no es su nombre real, sino Viviana, pero la historia por la que lo adoptó es conmovedora: nació en Francisco I. Madero, Coahuila, un lugar en donde muchas mujeres de su familia quisieron dedicarse a la música sin lograrlo.

Ella se aferró a su arte y decidió que sería la manera en la que honraría a todas las generaciones de mujeres que la precedieron. Su nombre de batalla sería Vivir, porque viviría por ellas, sería leal a su árbol genealógico y lo lograría por las que no pudieron.

Vivir Quintana es la autora del himno que diferentes colectivos feministas adoptaron en las calles. “Canción sin miedo”, con una letra que ya es emblemática y que tiene diferentes variaciones según donde se cante.

“La historia de esta canción comenzó con una mujer que yo admiro mucho, Mon Laferte, que en ese momento estaba trabajando con mujeres privadas de la libertad física, al igual que yo” me dijo.

“Ella me invitó a compartir escenario hace tres años en el Zócalo de la Ciudad de México y me preguntó si no había escrito alguna canción sobre el feminicidio”. Dicha canción serviría para un evento en el marco del Día de la Mujer. “Yo le dije que no, pero que la haría. Tardé 9 horas en armarla y nunca imaginé hasta dónde iba a llegar”.

“Cuando tú haces tu historia no por encima, sino honrando a las demás, las cosas florecen”, me dijo. “Nunca me imaginé qué tan fuerte sería ‘Canción sin miedo’. Hay una idea de que la música de protesta no existe y no vende. Pero yo creo que hay que pensar qué es lo que queremos sembrar en la cabeza de la gente y hay que seguirla escuchando”.

La carrera de Vivir no se centra solamente en una canción: es una intérprete y una autora extraordinaria, y recomiendo mucho que la sigan en sus plataformas digitales. Le canta al amor con un sentimiento que eriza la piel y de hecho estará presentándose en el Vive Latino el 19 de marzo, con su banda compuesta de 10 mujeres talentosísimas.

Vivir es una mujer sencilla, sin pretensiones. Sabe que miles de mujeres y niñas toman su canción como un himno y su mensaje es que sigan haciendo activismo desde cualquier lugar: investigar, aprender, colaborar es la manera en la que podemos mejorar. Y cantar, cantar a todo pulmón:

“Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas”.