Por fiscalías que frenen feminicidios

El Gobierno puede salir a decir que la marcha feminista de ayer hubo 10 mil, 50 mil o 90 mil personas pero las que marchamos, las que gritamos a lado de mujeres desconocidas y al mismo tiempo hermanas sabemos que fuimos más de 150 mil. Era una ola morada, verde, rosa…tricolor como México. Hoy ya nada nos detiene.

Como Diputada local y como mujer joven capitalina de esta increíble ciudad. Alcé la voz desde el Congreso de la CDMX para cuestionar a nuestra Fiscal Ernestina Godoy Ramos el actuar de los 16 fiscales de demarcación, quienes son 5 mujeres y 11 hombres titulares al frente del MP.

Porque en las noticias constantemente sabemos de casos de mujeres que quieren denunciar que sufren violencia en sus hogares, en su trabajo, en el transporte y reciben amenazas de un hombre y muchos MP’s deciden no atenderlas y estos casos se derivan en la muerte de una mujer.

Cuando un MP en cualquier demarcación no hace su trabajo se vuelve cómplice del feminicidio y violencia que sufren miles de capitalinas, como fue el caso de Lorena, jóven que acudió a denunciar por amenazas y agresiones, y las autoridades hicieron caso omiso, y dias despues falleció tras ser baleada por su ex pareja.

Continuaré pidiendo a la Fiscal Godoy que no se concentre en perseguir a la oposición y que se enfoque en una revisión estructural de todos aquellos que resulten cómplices por inacción, cómplices por ahorrarse chamba y no darle seguimiento ni entrada a toda queja de una mujer que vaya a denunciar y se sienta en peligro.

Si una mujer se siente en peligro de cualquier índole en cualquier espacio es nuestra obligación actuar en lo que podamos.

A mi como Diputada local constantemente me buscan mujeres que necesitan orientación y lo que yo hago es trabajar con los enlaces que nos colocó la Fiscalía capitalina y es algo que les reconozco, y es por ello que deben de revisar el trabajo de los MP’s territoriales porque si la chamba no se coloca al alcance de la gente la violencia contra las mujeres nunca se va a acabar.

Es necesario buscar el camino para iniciar procedimientos a todo aquel funcionario público que niegue la posibilidad de denunciar. Si las mujeres no tenemos autoridades competentes y que trabajen bien, de nada sirve que llamemos a denunciar si al denunciar nuestra vida sigue en peligro porque no nos dejan levantar la denuncia o no siguen la investigación.

La violencia contra las mujeres es tan fuerte, tan clara y tan cotidiana que debemos fortalecer nuestras instituciones para acabar con los feminicidios. Hoy le debemos justicia a 4,805,017 capitalinas. Por una CDMX donde ser mujer no sea peligro.