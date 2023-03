17 mil millones de pesos en juego en aduanas

Aún no se sabe que compañía este viernes 17 de marzo se va a llevar el contrato de las 21 aduanas de la licitación pública No. LA-007000999-E1040-2022 para la adquisición de sistema de rayos X para la inspección no intrusiva de vehículos de carga y vehículos ligeros.

Lo que sí es seguro, es que ha sido uno de los procesos más controvertidos de los últimos años debido a que hay muchos intereses en el caso porque es un contrato de más de 11 mil millones de pesos.

En este contexto, se hizo público que George Edward Walther-Meade, director de México y Latam, presuntamente fue recluido en una prisión de Estados Unidos por acusaciones de corrupción y lavado de dinero.

Ya logró la libertad bajo fianza, sin embargo este hecho representaría la descalificación automática de esta compañía que hizo una propuesta económica de 13 mil 500 millones de pesos.

La firma ya logró un contrato con la Semar, mediante adjudicación directa por 3 mil 800 millones de pesos que obtuvo este ejecutivo, por el hecho que ocurrió en EU también provocaría la pérdida del convenio.

Esta persona estuvo a cargo de encuentros privados con funcionarios que han hecho públicos medios de comunicación, además de que los recibió en visitas a sitios del fabricante tanto en Tijuana como San Diego. Otro hecho importante, es que Raquel Buenrostro en enero de 2021 le rescindió el contrato a Rapiscan cuando estaba a cargo del SAT por incumplimiento en entrega, calidad y disponibilidad, además de imponerles una multa por más de 7 millones 500 mil pesos.

También, la compañía Muddy Waters, que se encarga de la venta de acciones a corto plazo en Estados Unidos, realizó un estudio que determinó que la empresa OSI Systems, que es matriz de esta compañía, le había vendido escáneres de rayos X al gobierno mexicano que eran obsoletos y no realizaban la función para la cual fueron contratados y también eran megacontratos con sobreprecio.

Habría que sumar que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de EU en su momento los acusó de falsificar pruebas de software. En la actual licitación, se están solicitando 170 equipos pero Rapiscan con el contrato de 2011 se tardaron 3 años en entregarlos, ya que hasta 2014 fue que suministraron los 42 sistemas que les pidieron.

Ahora que está licitación es mucho mayor, la pregunta sería ¿por qué ahora sí se cumpliría la entrega para noviembre? Aún con todo esto, Rapiscan aún continúa en el proceso para llevarse el contrato con Sedena del general Luis Crescencio Sandoval, como ya lo hicieron con Semar del almirante Rafael Ojeda.

Konecta 8M

Le platico que la multinacional de origen español Grupo Konecta, que dirige en México Jesús Bermejo González, que lidera el mercado de customer experience celebró el Día Internacional de la Mujer conocido mundialmente como 8M.

En esta compañía el 67% de la fuerza laboral está compuesto por mujeres, además de que gran parte de sus puestos directivos son encabezados por ellas. Incluso, áreas que antes eran ocupadas comúnmente por hombres, en esta compañía están a cargo del género femenino como tecnología, inteligencia artificial y big data.

Se sabe que los hombres en promedio suelen percibir un 38% más de sueldo en una misma posición que las mujeres, sin embargo en Konecta no ocurre ello debido a que cuentan con una política de igualdad salarial, por ello ellas tienen la misma remuneración económica.

Además de la igualdad de género, buscan la equidad en todos los aspectos laborales. Día a día en esta compañía se sigue revolucionando el papel del género femenino con las políticas de paridad en México y a nivel mundial.

Además, las principales directoras dieron una plática a sus más de 200 colaboradores en México sobre el empoderamiento de la mujer que fue moderado por Paloma Varela, socia de negocios en Grupo Konecta. En el conversatorio participaron Erika Ugarte, directora comercial y de mercadotecnia de la compañía; Leidy Muñoz, directora de recursos humanos; y Rosa Sánchez, directora de operaciones. Tome nota.

Veolus ESR

La empresa mexicana Veolus, que dirige Francisco Torres Luquin, especializada en la optimización y gestión del consumo de energía, cogeneración eficiente, mantenimiento integral y sanitización de instalaciones de diferentes industrias, recibió por onceava ocasión el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Hay que recordar que este distintivo es un proceso sistémico que mide y compara el nivel de desarrollo de las buenas prácticas de responsabilidad social de las compañías a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza (ASG).

Su principal objetivo es promover y apoyar la adopción de los principios de RSE como parte de la cultura y estrategia de negocio de las empresas, sustentando el cumplimiento de los estándares propuestos en cuatro grandes temas para generar un factor más de competitividad empresarial.

Por su parte, Veolus se enfoca a optimizar técnica y económicamente la operación de los equipos a través de los servicios que ofrecen desde la ingeniería de instalación, suministro e instalación de equipos, puesta en marcha, operación y mantenimiento, propuestas de eficiencia energética y suministro en sitio de energías más limpias, económicas y eficientes.

Buscan que sus clientes centren su atención en su negocio principal, permitiéndoles de esa manera tener mayor flexibilidad, mejoras en eficiencia, desempeño y reducción de costos. Así como liberarlos de las funciones de apoyo en operación y mantenimiento a equipos de soporte.

Omoda y Jaecoo

Y ya para terminar le cuento que debido a las buenas ventas de la SUV Omoda 5, el modelo evolucionó en una marca con identidad, personalidad, estilo de vida y autenticidad propia, teniendo como inspiración de origen el lenguaje de diseño “Art In Motion”, con el que busca enriquecer la vida de los usuarios día a día, a través de la tecnología de última generación, conectividad, diseño futurista y seguridad de clase mundial.

Además, el lanzamiento de Omoda como marca en el mercado mexicano viene acompañado de Jaecoo, marca con diseño exquisito, amplio equipamiento, versatilidad y capacidades que permiten a los usuarios disfrutar sus recorridos cotidianos dentro de las grandes urbes, o bien, en terrenos complejos.

Cabe recordar que en 2023, Omoda y Jaecoo inician operaciones de manera formal en México como una nueva marca con operaciones centrales en la ciudad de Wuhu, China.

La empresa matriz de ambas marcas tiene más de 26 años de experiencia en la industria automotriz internacional, la cual ha destinado esfuerzos y recursos durante estas décadas para brindar vehículos de clase mundial, actualmente existen Centros de Investigación y Desarrollo en China, Alemania, Estados Unidos y Brasil, con un equipo global enfocado en crear productos con los más altos estándares de calidad que nuestros clientes merecen para disfrutar de su día a día.