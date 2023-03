Oleada de solistas en el regional mexicano

No es nuevo el ver salir a los integrantes de alguna agrupación para emprender su propio camino, lo que hoy en día sorprende es la hasta cierto punto ‘ligereza’ con que algunos lo toman quizá sin pensar en lo que con lleva dar un paso tan importante para la continuidad de una carrera.

Hay casos en los que a todas luces el panorama es más alentador y vale la pena el riesgo como Edén Muñoz quien en la cúspide de la historia de Calibre 50, decidió que quería hacer y experimentar otras cosas musicalmente, se la jugó y los resultados han sido excelentes; una carrera como solista con grandes expectativas, un carrera como compositor que crece como la espuma y la de productor que cada vez es más sólida.

Esta semana trascendió en Mazatlán, cuna de la música de banda que su ex compañero Armando Ramos quien se viene desempeñando como segunda voz y guitarrista a lo largo de doce años y quien a la salida de Edén quedó como ‘frontman’ ha decidido dejar la agrupación para ser solista, es cierto que cuenta con gran experiencia y ha escrito algunas canciones pero si hemos de ser sinceros , esos argumentos con pocos para dar un buen augurio.

Es cierto que el público tiene la última palabra, pero a juzgar por lo que se ha visto, muy pocos casos son realmente sobresalientes; Carlos Sarabia y El Mimoso por ejemplo, han tenido qué echar mano en sus presentaciones, mayormente de temas que cantaron en su tiempo con Banda El Recodo ya que en una década no han podido lograr hacer su propio catálogo, así también Toño Lizárraga o Lorenzo Méndez quienes después de su salida de La Original Banda El Limón no han ‘pegado un hit’.

También ha crecido el rumor sobre la salida de La Adictiva, de uno de sus vocalistas; Memo Garza, quien en los últimos años había sido parte importante de un nuevo giro que se le dio a la agrupación de Mesillas, luego de que Claudio Alcaraz no renovara su contrato y actualmente se mantenga con una carrera estable dentro del género.

El caso de La Arrolladora sin duda ha sido y seguirá siendo tema de polémica; primero la salida de Jorge Medina y posteriormente la de Josi Cuen luego de vivir el esplendor de la fama, los reflectores y el éxito, fueron una tremenda sacudida para una banda que no se ha podido recuperar del golpazo. Hoy en día con tres cantantes muy jóvenes y poco conocidos , no ha logrado ni tantito las glorias alcanzadas en el pasado, irónicamente tampoco sus ex vocalistas han llegado al punto en donde estuvieron alguna vez, lo que puede significar que hace falta que el público termine de asimilar la ruptura.

Se acerca el término de contrato de Samuel Sarmiento, vocalista de Banda Los Recoditos y aún no lo ha renovado lo que significa que está pensando en una carrera a aparte, pero antes, y tal como se estipula en el vigente, no podrá por algún tiempo estar en el escenario, ese tiempo en el limbo puede ser letal, así que valdría la pena analizar con la cabeza fría las cosas, antes de tomar decisiones precipitadas.