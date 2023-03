¿Cuánto vale un árbol? Que dinero para talarlos llegue a las alcaldías

¿Cuánto vale un árbol? Cuando retiran un árbol por alguna construcción o modificación en el espacio urbano, pocas veces esos ejemplares arbóreos se restituyen, es decir, a ti vecino o vecina te quitan un árbol porque así lo decidió un particular o el gobierno, y no sólo no siempre pagan sino que la calidad de vida previa que tu tenías gracias a ese ser vivo, no te la reponen, merman el medio ambiente y así van disminuyendo la cantidad de árboles que tiene la ciudad y las colonias.

Es por ello que, como tu Diputada del PAN en la CDMX, presenté ya 2 Iniciativas para modificar la manera en la que se trata este tema. Hoy una vez que se pagan las medidas de mitigación por retirar un árbol, el dinero que se cobra se va a las Finanzas de la CDMX y luego es utilizado en lo que decida el Gobierno CDMX, y no en retribuirle a las y los vecinos de una comunidad que fue directamente afectada.

La primera iniciativa busca reformar el artículo 5 y artículo 222 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal y la segunda reformar el artículo 42 y 52 de la Ley Orgánica de Alcaldías para asegurar que las y los alcaldes tengan atribuciones en materia de protección al medio ambiente, obra pública, desarrollo urbano.

Así como recibir el recurso por medidas de mitigación y estén obligados a devolverle a la comunidad afectada la naturaleza que les fue quitada. Si hoy quitan un árbol en tu colonia, que este sea devuelto a tu colonia. No basta que paguen deben reponerlo.

Es decir, por ejemplo, si el proyecto de construcción le quita a la colonia Juárez 5 árboles, el particular tendrá que pagar a la Alcaldía los 5 árboles para que esta se encargue de colocar los 5 árboles a la colonia Juárez. El pago que hacen los particulares no debe de ser para la ciudad en general, sino a la demarcación que fue afectada y utilizada en sustituir los árboles que fueron retirados.

Las iniciativas pretenden que los recursos, lo que pagan los particulares por medidas de mitigación, sean devueltos a las Alcaldías y estas a su vez estén obligadas en usarlo para beneficiar a las y los vecinos. Porque con ello la pregunta ¿cuánto vale un árbol? Empezará a tener sentido. Hoy para los gobiernos no es relevante, pero para ti y para la fauna que habitaba ese árbol si importa su ausencia.

El tema de la naturaleza, el medio ambiente y este tipo de medidas de mitigación y el uso de los recursos públicos no es algo que debemos dejar pasar, es importante para la calidad de vida en colonias que siguen en crecimiento como la Juárez, Cuauhtémoc, San Rafael, Santa María la Ribera, Roma Sur, Roma Norte, Doctores, Hipódromo Condesa y muchas más a nivel Ciudad de México.