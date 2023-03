Por P. Teba

¿Cuál es tu posición ante el más allá de la muerte?

Tengo que reconocer que la expresión “más allá” la siento como algo nunca bien reflexionado por mí. Es como decir que el yo de este instante es el futuro de cuando era una niña y el pasado de cuando sea una anciana. Un juego de palabras, porque siempre, todo, absolutamente todo...y todo el tiempo, lo único que experimento es el presente.

En realidad, yo no siento que el más allá sea una realidad porque cuando tenga que morir, en todo momento será presente. No llego a percibir a mi ser futuro, sea el que pueda ser.

Sin embargo, también debo reconocer que el anterior sentimiento está mezclado con miedo. Y nunca tengo claro a qué se debe. Lo más honesto que puedo decir es que me produce cierto miedo cuando entiendo sin automanipulación que he de dejar este cuerpo... o que este cuerpo me dejará a mí...

Y entonces pienso que “parece haber” una entidad en mi interior que me repite que “estoy” aquí y que de algún modo seguiré estando. El miedo se produce porque aunque quiera pensarlo así, no llego a percibir una solución infalible a ese problema de tener que dejar de ser “esto” y ser “otra cosa”.

Lo que más me inquieta es sentir que no hay escapatoria al hecho de que he de morir y que no poseo una solución realista en mi interior en relación a qué será de mí cuando muera.

Y sé que tengo que encontrarla para estar en paz, pero no como una intelectualización sino como una vivencia interior y sentirla constantemente.

¿Cómo te gustaría morir?

(La verdad es que no me gustaría morir. No insinuar este sentimiento es no decir la verdad)

Aceptando que he de morir sin remisión, me gustaría que sucediera con unos mínimos objetivos y subjetivos de sosiego interior, tanto en lo personal como en el entorno que me rodee.

Me gustaría estar tan preparada, que lo sintiera como un sueño que va llegando y aceptando que la siguiente vez que pueda tener consciencia de mí, sea en un estado de alegría interior.

En cuanto a “la manera” de morir, lo que deseo es que si hay alguien acompañándome en los últimos momentos de mi vida, que quien me acompañe posea un corazón de bondad y comprensión. Es decir alguien que tuviera estabilidad en esa situación, de por sí tendente al descontrol.

Que su presencia sea para experimentar sosiego, y no ansiedad. No me gustaría ver a mi alrededor expresiones faciales y corporales tensas. Quisiera sentir modestia de aceptar todo tan naturalmente como cada noche al dormir.

Y lo mismo vale si muriese en soledad. Tener preparado algún mínimo apoyo interno (idea pacificadora, oraciones). Aun admitiendo la duda, cierta convicción de que todo es sumamente innato, un proceso sincero de que es la cruda realidad y que nada estará pasando que no sea natural.

