Defendernos de quienes nos gobiernan

Desde que arrancó este sexenio no hemos parado de defender programas, presupuestos e instituciones, de las amenazas y malas decisiones de quienes gobiernan.

Hemos salido a la defensa de la desaparición de las estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo, del recorte al presupuesto de los refugios para mujeres que sufren violencia intrafamiliar, de la falta de medicamentos oncologícos, para la salud mental, retrovirales, entre otros; así como por la no desaparición del Seguro Popular.

Pero también hemos defendido el apoyo para las medianas, micros y pequeñas empresas, para los emprendedores, para el campo, el bienestar social; lo mismo que hemos señalado la estrategia fallida de seguridad, o

levantado la voz por el medio ambiente debido a la construcción del Tren Maya, las energías limpias. Y sin duda alguna, hemos salido a las calles por nuestra democracia, nuestras libertades y por el INE.

Esa defensa nos ha llevado a parar reformas constitucionales que complacen a un solo hombre y que solo atiende sus intereses personales, pero no solo eso, hemos y seguiremos respaldo la autonomía del Poder Judicial, que también es blanco de ataques desde el púlpito mañanero.

Es increíble que cada unas de las causas defendidas sean por las amenazadas de quienes llegaron al poder democráticamente y prometiendo un México más justo y equitativo, que hasta ahora no hemos visto.

Hoy no terminamos de apagar el fuego en el INE, cuando ya estamos con los estingidores apagando la destrucción del INAI, o evitando un Tribunal Electoral a modo, o un Universidad Nacional Autónoma Nacional sin autonomía, y es que el deseo por tener el control de todo es infinito.

Los que gobiernan no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, que con tanta destrucción el que pierde es la ciudadanía, no los opositores, no, sino a quienes dicen gobernar, ese pueblo bueno que les dió su voto. No es la oposición a los que desilusionan, es a los votantes, a las y los ciudadanos.

Y es por ellas y ellos que urge el diálogo, el debete de nivel, hacer política de la buena, escuchar al que piensa diferente, dejar la polarización. México no merece gobiernos que abusen del poder, que violenten la Constitución y el Estado de Derecho.

México ya no es una monarquía, ni es de un solo hombre. Hoy la ciudadanía está más despierta, más viva, y ha decidido salir a las calles, a las avenidas, a hacer suyas las plazas públicas, el Zócalo capitalino, con tal de impedir el regreso de un régimen autoritario.

Así que hoy y siempre, seguiremos defendiendo causas, programas e instituciones, de las amenazas y caprichos de un gobierno que apuesta más por la destrucción y el odio, que por la construcción de paz y la unidad.