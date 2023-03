PolíticaConfidencial: Francisco Garduño y el INM

FRANCISCO GARDUÑO fue designado titular del Instituto Nacional de Migración en sustitución de Tonatiuh Guillén, un experto que creyó en la 4T, pero que se retiró cuando vio el giro que estaba dando la política migratoria. Garduño un día dijo que repatriaría a migrantes “así fueran de Marte”. A ese comisionado ahora le estalla la tragedia en Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertos, 28 de ellos de Guatemala, el resto de Honduras. Para colmo, voceros del cuatroteísmo tuitearon que el incendio fue provocado, y antes el propio presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los migrantes fueron quienes iniciaron el fuego. Para cerrar Adán Augusto López Hernández: el tema migratorio es responsabilidad del canciller Marcelo Ebrard. Solo faltó que dijera “yo sólo soy el secretario de Gobernación”. Sin palabras.

JULIO CÉSAR BONILLA, el ex presidente del Infocdmx resucitó sus esperanzas de convertirse en comisionado del INAI. Pero también es un aspirante que hace levantar las cejas por su cercanía con la 4T. A quienes les preocupa el órgano garante de transparencia a nivel federal, no les ha pasado desapercibido que se le vea del grupo de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel…

IGNACIO MIER, coordinador de los diputados de Morena, dejó en claro que si los cuatro nuevos consejeros del INE, incluida su presidenta, deben ser elegidos por insaculación será en San Lázaro y no en la Corte. Para ello pidieron a las áreas jurídicas de cada bancada, así como de la Cámara, una opinión sobre el alcance de la insaculación en el Poder Legislativo. Los aliados de Morena, los partidos Verde y del Trabajo, secundaron que la insaculación está prevista desde la reforma electoral de 2014 por lo que no debe sorprender a nadie que, si las bancadas no alcanzan ningún consenso, la tómbola en San Lázaro será la ruta… muy seguramente.

ENRIQUE GRAUE, como le adelantamos aquí el 9 de marzo, está dejando crecer el tema de la selección de un integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. El rector sopesaba entre dos posibilidades: Margarita Luna Ramos y José María Serna. Como se anticipó, quiere que el Consejo Universitario se haga bolas. En las últimas horas el jaloneo ha estado fuerte. Este jueves se desenredará la madeja en la sesión del Consejo Universitario de la UNAM. Saquen las palomitas.