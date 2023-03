El respeto a todo ser vivo es algo no negociable

Conforme más me adentro en el tema del bienestar animal, más reconozco su amplitud y complejidad. A raíz de ello fue que, en mi calidad de presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, me di a la tarea de promover la realización de una serie de mesas de trabajo para abordar el tema desde todas las voces y todas las perspectivas, con miras a construir políticas incluyentes y verdaderamente efectivas en favor de los animales.

En ese tenor, el día de ayer celebramos la segunda de estas mesas de trabajo, en la cual me fue muy grato escuchar a activistas, expertos, protectores de animales y a todos aquellos que se dieron el tiempo para participar y ayudar a fortalecer la actual Ley de protección a los animales de la CDMX.

Dicho encuentro nos invitó a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la legislación relacionada con las poblaciones de animales “en conflicto” (lo que antes se conocía como “plagas), fomentando prácticas más éticas en materia de esterilización y vacunación, entre otras. Destaco con relevancia esta aportación, pues es cierto que hace falta fortalecer las normas tanto para incentivar la participación de la comunidad, como para el cumplimiento de las funciones de cada institución involucrada en la protección de los animales.

Asimismo, se habló de la necesidad de fortalecer la normatividad en materia de tenencia responsable, toda vez que existen una serie de omisiones sociales e institucionales que acentúan problemas como la proliferación de animales en situación de calle, el abandono y el maltrato de animales de compañía, ante lo cual es necesario establecer acciones más estrictas.

Me congratula saber que vamos por buen camino pues, cabe recordar, hace algunas semanas presenté ante el Congreso de la CDMX tres paquetes de iniciativas que convergen con estos y otros temas; más, como lo he dicho en otras ocasiones, toda ley o proyecto es perfectible y, sin duda, los aportes de cada miembro de estos encuentros alimentarán el esfuerzo que los legisladores hemos encaminado en favor de los seres vivos que no tienen voz.

Sin embargo, y como lo mencionó uno de los participantes en el foro, “la principal problemática en torno a la lucha por el bienestar de los animales no es la falta de iniciativas o leyes, sino que éstas no se cumplen”, ante lo cual, es preciso reconocer la acción ciudadana como un eje fundamental para avanzar en el trato digno y respetuoso a los seres vivos no humanos, presionando y exigiendo a las autoridades que hagan bien su trabajo.

Probablemente me he quedado corto al mencionar en este espacio todos los grandes aportes que surgieron en esta segunda mesa de trabajo por la protección y el el bienestar animal y estoy seguro de que surgirán muchos más, pues, desde mi punto de vista, existen diferentes formas de entender nuestra relación con los animales y estas van cambiando con el paso del tiempo. Pero lo que no podemos dejar atrás, es la realidad que nos ha alcanzado: los animales son seres poseedores de derechos propios y los seres humanos debemos superar ya esa parte de la historia que nos colocó como gestores absolutos de su vida sin considerar sus necesidades básicas y las condiciones mínimas para su bienestar. Es tiempo de sustituir el maltrato y la explotación a los animales por respeto a su integridad física y mental, pues éste es algo no negociable.