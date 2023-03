Santiago, Adrián, Xóchitl: CDMX 2024

Para nadie es un secreto que desde la oposición aún no definimos quién será nuestro candidato o candidata. La mayoría de nosotros, las y los panistas, apoyamos a Santiago Taboada porque hemos crecido juntos y juntas y sabemos quién es y lo mucho que entrega y entregará.

Pero hoy, pensando como 1 sola fuerza y entendiendo que lo que importa es ganar la ciudad debemos saber qué hay otros perfiles que pueden y podrían dar la batalla.

Por un lado está Adrián Rubalcava, que ya fue 2 veces Alcalde y diputado local. Cuajimalpa tiene muchos retos, en una demarcación dividida entre la pobreza y la riqueza y Adrián ha sabido sobre llevar eso y darle atención a todos los sectores.

Adrián es un político muy entregado y valioso , si la alianza decide que sea él, sé que puede ser un gran Jefe de Gobierno.

Por otro lado, Xóchitl Galvez es quieran o no una GRAN candidata, no solo lleva más de 20 años en la escena pública sino que es una mujer que se adapta a todos los espacios y todos los públicos. Xóchitl no es una mujer que esté hecha para caerles bien a todos y no lo necesita, mientras sea una voz tan fuerte y una mujer de firmes convicciones, es y será necesaria para México.

Xóchitl si eres tú, cuentas con todos nosotros. Lo que importa es la ciudad.

Y por último, por supuesto Santiago.

Santi es y será para todos nosotros el futuro para la ciudad. Santiago no sólo sigue en pie pese al tema inmobiliario y las amenazas y persecución del Gobierno CDMX sino que es digno heredero de muchos gobiernos que sólo han hecho una cosa: dar buenos resultados.

En materia de seguridad pública, servicios urbanos, desarrollo social y administración pública los gobiernos panistas siempre sacan 10, y como nosotros sabemos gobernar y siempre ponemos a la persona como eje rector de nuestras políticas es que sabemos que Santiago es y será un gran Jefe de Gobierno si así lo decide la Alianza.

Por nuestra parte solo nos toca seguir trabajando con todas las fuerzas y todos los días.

Para la Ciudad, perfiles sobran: Kenia López Rabadán, Sandra Cuevas, Lia Limón, Víctor Hugo Lobo, también han levantado la mano y podrían sin falla conducir la candidatura si la Alianza así lo exigiera.

Acá lo que más importa: LA ALIANZA DEBE PERMANECER JUNTOS Y JUNTAS. Solo con la fuerza numérica del PAN + PRI + PRD saldremos adelante ¡Vamos y escúchanos pronto porque nos están rebasando!