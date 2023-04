Un exitoso y político Tianguis Turístico

En verdad fue exitoso el Tianguis Turístico de México con sede en la Ciudad de México este 2023, hubo mayor presencia internacional y la exposición de las distintas entidades del país tuvieron un impacto mayor que en años anteriores.

No perdió su esencia política (cuando debería ser de negocios) con largos discursos, cifras triunfalistas y lugares comunes de los políticos en turno, tanto en la inauguración, la gestión y el cierre del propio Tianguis Turístico.

Hubo por supuesto estados que destacaron como Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Puebla, que presentaron productos turísticos integrados y, que asistieron una delegación de empresarios muy importante.

El verdadero ganador

El que ganó de todas fue la empresa CREA, filial de OCESA que hizo un excelente negocio con el Tianguis Turístico, ganó por todos lados y un evento que solía ser de estado, se transformó en un evento de CREA-OCESA, en manos de particulares, donde todos ponen su dinero en estas empresas, desde la propia Secretaría de Turismo federal (con sus escasos recursos), como todos los estados y asistentes a este foro.

Quien más está ganando con esto del turismo en México es OCESA, desde que inició esta administración.

Telmex de chocolate

Teléfonos de México es patrocinador del Tianguis Turístico, tuvo un gran pabellón y dio el internet para el foro, sin embargo este —como cada año— falló todo el tiempo, entre intermitencia y pésima señal fueron el común denominador.

Un empleado de Telmex, nos compartió que la razón es que, OCESA no permitió que Telmex llevara su fibra y su servicio, sino que debían otorgarlo a través del que OCESA tiene contratado para Centro Citibanamex porque lo cobran por equipo conectado, con esto se generó un embudo, primero el negocio de CREA - OCESA antes que la necesidad de conectividad.

La tambora de Huatulco

Una vez más, el municipio de Huatulco cree que mientras más escándalo más visitarán su destino, cosa que es falso. En medio de las citas de negocios una tambora recorría los pasillos del recinto, impidiendo desarrollar la principal razón de ser del Tianguis Turístico: cerrar negocios.

Es un desastre y una molestia permanente la tambora de Huatulco deambulando por el recinto ferial, todos los días y a todas horas.

La organización

Una vez más, la agencia encargada de la organización de los periodistas nacionales para el Tianguis Turístico mostró que sí se pueden hacer las cosas con eficiencia y con las propias limitaciones que tanto SECTUR, como CREA - OCESA ponen todo el tiempo, así la empresa Nasci rebasó una vez más las expectativas, el equipo de Margarita, Alejandra, Aranza y Aline, junto con Marco Mireles de la Secretaría de Turismo, permitieron que los periodistas desarrollaremos con eficiencia nuestro trabajo.

Ya pasaron a la historia esos Tianguis Turísticos donde teníamos que estar rogando por los gafetes de acceso para desarrollar nuestro trabajo.

El turismo sin ser prioridad

El presidente no asistió ni un solo día al Tianguis Turístico, una vez más nos refrenda que el turismo no es prioridad, que no hay intención de hacerlo crecer y que, la apertura y cierre fueron un acto anticipado de campaña de Claudia Sheimbaum, más que ser un acto enfocado al desarrollo de negocios turísticos.