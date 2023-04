PolíticaConfidencial Calderón se sube al Tren… Maya

FELIPE CALDERÓN Vs. El Tren Maya. Las huestes cuatroteistas no sueltan al ex mandatario, quien reapareció en redes para reclamar como un “verdadero crimen ambiental” lo que está ocurriendo con la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que la guerra de tuits se desató… ni porque son días de guardar.

ISIDORO PASTOR, director del AIFA, ha pasado unos días tranquilos. No es que se haya ido de vacaciones por Semana Santa, lo que pasa es que el AIFA luce vacío en estos días. Y nos alertan que en alguna parte del nuevo aeropuerto se tiene el peligro de que caiga una parte de techo. Incluso hay imágenes con cinta amarilla que alertan de riesgo… ¿todo bien en casa?

DIEGO SINHUÉ, gobernador de Guanajuato, movilizó equipo aéreo para tratar de localizar a 35 personas que terminaron siendo migrantes. Fueron encontrados con vida. Pero fueron más de 24 horas de zozobra. ¿Y el INM y su director Francisco Garduño? ¿Y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, en funciones de operador en el asueto del presidente López Obrador? Bien, gracias.

MARIO DELGADO y Citlali Hernández, presidente y secretaria general de Morena, ya acusaron de recibido el proyecto de sentencia de la magistrada Janine Otálora Malasis. En su entorno dicen no estar preocupados y que hasta le harían un favor a Delgado, a quien se ve muy ocupado arengando huestes de Morena en la CDMX…