Son 40 los migrantes asesinados por el Estado mexicano

Es increíble la forma en la que este gobierno toma con tanta ligereza las tragedias que por su corrupción y negligencia provoca. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, la corrupción mata y para morena ya es una costumbre desproteger a las personas sean mexicanos o extranjeros.

Ocasionan tragedias y esperan que se nos olvide, que lo dejemos pasar y que nos preocupemos y ocupemos en la siguiente noticia, se lavan las manos, total para el inquilino de Palacio nunca pasa nada ya que todo lo minimiza y nunca hay responsables. Impunidad total.

Ejemplos tenemos varios, la tragedia en la línea 12 del Metro, niños que mueren de cáncer todos los días por falta de medicamentos, 11 mujeres son asesinadas al día, el pésimo manejo que se tuvo durante la pandemia, la violencia y el narcotráfico a todo lo que dan en México.

Y el hecho más reciente que impactó tanto a la comunidad nacional como a la internacional; el caso de las 40 personas migrantes originarias de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela que murieron a causa de un incendio suscitado el pasado 27 de marzo en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).

Porque simplemente a quienes estaban a cargo se les hizo fácil no dejarlos salir a pesar de que las llamas lo estaban consumiendo todo. Y no, no fue en un “albergue” como López Obrador quiso que se creyera, fue en una cárcel pues a los migrantes se les ha tratado como delincuentes.

Aunque intenten engañarnos y cambiar las cosas y hasta buscar al Padre Solalinde para ayudarlos a aparentar su arrepentimiento, la realidad es que estamos frente a un caso de negligencia criminal.

Hace unos días me comprometí a presentar las denuncias correspondientes ante instancias nacionales e internacionales. Es por eso que hace unos días presenté la primera denuncia ante la Fiscalía General de la República en los siguientes términos:

1.- En contra de todos los servidores públicos que pudieran resultar responsables por posibles acciones y conductas constitutivas del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y por hechos de corrupción en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales.

2.- Por los actos que pudieran constituir delitos contra la administración de justicia por ejecutar actos o incurrir en omisiones que trajeron como consecuencia lesiones y la pérdida de la vida en perjuicio de personas migrantes que se encontraban detenidas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua el pasado 27 de marzo de 2023.

3.- Por las conductas y omisiones en las que pudieron haber incurrido los guardias de seguridad de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. que supuestamente tenía un contrato con el INM para apoyar con la seguridad de la mencionada estación migratoria.

Seguiré presentando las denuncias necesarias para que se haga justicia pues no me cansaré de alzar la voz por aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en nuestro país como lo son los migrantes.

Personas que salieron de sus países para encontrar una vida mejor para ellas y sus familias y encontraron en México un trato cruel, inhumano, degradante y hasta la muerte.

Definitivamente las cosas tienen que cambiar, debe existir una política real en materia migratoria y no una constante y sistemática violación a los derechos humanos pues es de conocimiento general que las estaciones migratorias son hoy en día lugares de extorsión ya que a los detenidos se les cobra por productos de higiene básica, cigarros, comida, agua, ropa y hasta para que sean tratados “bien”. Son cárceles. Al tiempo…

DETALLES. López Obrador no deja de hacer el ridículo a nivel internacional pues después de “solicitarle” sin ninguna educación ni diplomacia a China su ayuda para evitar el tráfico de fentanilo, China responde que México jamás ha hecho de su conocimiento alguna incautación de precursores de fentanilo provenientes de aquel país.

Quedamos atentos a las repercusiones por su pésima política exterior y su grotesco comportamiento. Felices Pascuas.