La propuesta que torcerá el cabaret en México

No saben lo emocionado que estoy, pues a la cartelera teatral de esta ciudad, muy pronto llegará una nueva y ambiciosa opción. Un montaje que será, sin lugar a duda, un parteaguas en lo que hemos visto, porque se están arriesgando a mostrarnos algo nuevo y fresco, saliendo de la zona de confort en la que muchos se han quedado.

Astralaga Producciones es la productora responsable de traernos al teatro Silvia Pinal, este próximo 20 de abril, Twisted Broadway, ¿y de qué va eso?, pues es el primer show cabaret masculino en México. A través de un hilo conductor y diez temas icónicos de obras como Chicago, Nine, Cabaret, y Moulin Rouge interpretados por destacados actores mexicanos, se conectan emociones con un mundo lleno de posibilidades.

Twisted Broadway ha sido montado en formato teatral únicamente en cuatro países: Australia, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra, pero a diferencia de éstos cuatro, acá será en formato cabaret, convirtiéndose en el primer espectáculo cabaret masculino.

Tuve la oportunidad de ver un ensayo y vi a los diez bailarines, quienes no sólo están muy galanes, tanto que estoy seguro de que más de uno suspirará al verlos sobre el escenario, sino que además cuentan con amplia trayectoria en el medio teatral. No son sólo bailarines, son también acróbatas que cantan los temas musicales que normalmente son interpretados por mujeres y no saben lo interesante que resulta eso, pues rompen un paradigma y si a eso le sumamos que las coreografías son maravillosas, se vuelve un agasajo, ¿ya se les antojo?

Los artistas que entregan el alma sobre las tablas son Luis René Aguirre, Jesús Cassab, José A. López Tercero, Jonathan Casares, Antonio Arjonilla, Santiago Almaraz y Pablo Papacostas. La dirección escénica está a cargo del maestro Ricardo Díaz, el trabajo coreográfico es de Gerry Pérez Brown y el responsable de la dirección vocal es Ricardo Loera.

El estreno de un verdadero show 360 necesita unos padrinos de súper lujo y ¿qué creen?, por supuesto que no podían faltar. La primera que dijo que sí, fue mi querida Yuriria Sierra, quien cuando le platicaron del proyecto dijo “Sí, le entro”; el segundo fue mi admirado Gustavo Adolfo Infante, que me encanta que se sume a este tipo de proyectos y la tercera, fue mi queridísima Celia Lora, quien no dudo nadita en aceptar amadrinar esta propuesta que arriesgara el todo por el todo en nuestro país.

Yo nada más quiero ver qué sorpresas tendrán los de Zeti Comunicación, porque con eso que andan dando de qué hablar con sus alfombras rojas que hacen en la Plaza de Toros México, ¡ay nanita!, eso parecerá el desfile del Pride y no lo digo en mala onda, sino todo lo contrario, porque si alguien sabe de hacer alianzas para nuestra comunidad LGTBIQ+ son ellos. Son garantía de que habrá una gran convocatoria de celebridades. En fin, como les dije el estreno será el próximo 20 de abril y será una corta temporada, para que no se tarden en comprar sus boletos y se queden sin ver este único cabaret hecho para hombres, mujeres y todes. ¿ok?

