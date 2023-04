¿Qué es el nuevo trading deportivo?

En mi carrera de periodista me ha tocado presenciar el nacimiento y el fin de grandes medios de comunicación. Mi paso por la agencia Infosel, después el nacimiento del periódico Reforma y luego nacimiento del periódico MURAL, representaron para mí un antes y un después en la era del periodismo contemporáneo.

Esas tablas adquiridas me permitieron pertenecer a otros grandes medios que me acercaron con todo tipo de empresas y empresarios de los que le he dado cuenta en mis espacios. Hasta que en mis andanzas como periodista de negocios, me llevó a conocer al padre del nuevo trading deportivo.

Conocí a Carlos Lazo, un empresario venezolano (con nacionalidad mexicana desde hace 16 años) cuando presentó en Guadalajara su portal de apuestas deportivas Upick y al escucharlo hablar, inevitablemente pensé que se trataba de “un encantador de serpientes” que venía a sacarle el dinero a incautos mexicanos. Que equivocado estaba.

Lo que en realidad buscaba Carlos era cambiarle la vida a los mexicanos. Y lo logró. Créanme, me tomó casi un año de investigarlo ( y él a mi) para darme cuenta que estaba frente a un tipo fuera de serie.

Así que luego de saber que ambos estábamos limpios, acepté su invitación para formar parte del conglomerado Xoy.

Chihuahua fue la ciudad que acogió y adoptó a este emprendedor pero también, apasionado por los deportes, que en su primera oportunidad creó e impartió su concepto de trading deportivo.

De esa primera “camada” surgieron los primeros asesores de lo que se denominó “Yox”, el nombre de una herramienta que genera ganancias productos de las apuestas deportivas y que, en casi siete años, le ha cambiado la economía a más de 25 mil clientes en todo el país.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el nuevo trading deportivo? Esta película le llamo “vivir de los deportes” porque precisamente todo gira en torno a los deportes.

Primero fue la página de apuestas deportivas, después el lanzamiento de una membresía de apuestas deportivas, UpickTrade, donde el embajador de este producto fue la leyenda del beisbol, Pete Rose, sí, aquella estrella del “Rey de los deportes” que no pudo llegar al salón de la fama, precisamente por su pasión a las apuestas.

Aquella rueda de prensa desde Las Vegas, la capital mundial de las apuestas, fue un éxito rotundo.

Luego se lazó un utility token asociado al Ethereum, que en su momento también resultó toda una innovación, ya que se podía utilizar para pagar las ganancias producto de las apuestas deportivas en Yox, revolucionando así el mercado de las criptomodendas asociadas a los deportes.

Fue entonces que se adquirió el equipo profesional de basquetbol Libertadores y Libertadoras de Querétaro, que milita en la LNBP. Ambos equipos son fuertes rivales a vencer y protagonistas en dicha liga al llegar hasta los playoffs.

Carlos adquirió también la franquicia de football americano, los Rojos CDMX, que en su primer temporada los llevó a ser campeones en la ahora extinta Liga FAM YOX.

Hoy en día también son los rivales a vencer el la liga LFA, bajo el nombre de Reds LFA, con las misma plantilla y la misma filosofías comandados por el exitoso head coach Raúl Rivera, toda una institución en la organización de los Pumitas y ahora derrochando talento en este equipo que juega como local los sábados en el Tec de Monterrey, campus Ciudad de México.

Ese mismo año, el conglomerado se hizo también de los derechos y activos del equipo profesional los Generales de Durango, que militan en la Liga Mexicana de Béisbol.

Donde Carlos Lazo ha puesto en práctica no sólo sus conocimientos de esta disciplina, sino además, ejecuta una envidiable estrategia de mercadotecnia que le ha generado miles de seguidores dentro y fuera de Durango y de México.

Hoy en día esta franquicia posee una de las aficiones más ruidosas y fieles del país y ello se debe en gran parte a esa armonía y respeto que existe entre la organización y su público.

A este conglomerado se sumó después el equipo de fútbol soccer Chihuahua FC, en la liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol. Este proyecto desde su nacimiento fue exitoso, al contar con una estructura incondicional de colaboradores que han hecho posible de la ciudad capital de Chihuahua posea hoy en día uno de los proyectos deportivos con mayor proyección y arraigo que le hacía falta a esta plaza.

Desde los primeros partidos, la afición respondió y se han roto records de asistencia nunca antes vistos en esa ciudad. Por supuesto que el tema de mercadotecnia también juega un papel protagónico en este autentico semillero de promesas del balompié mexicano que bajo el lema de “¡Cómo chihuahuas no!”, se ha robado el corazón de esta exigente afición.

Y como si esto fuera poco, por la espectacularidad y convocatoria en los juegos de los Libertadores de Querétaro, FIBA Latinoamérica y la ADEMEBA, le confirieron a Xoy el patrocinio y las riendas de la selección varonil de basquetbol, y el “efecto Carlos Lazo” se hizo presente, al conducir a este selectivo a llegar al Mundial de Basquetbol FIBA 2023, a llevarse a cabo este verano en el continente asiático.

En esta ocasión, comandados por Omar Quintero y una autentica alineación de estrellas de la duela, se logró posicionar a nuestro país, a niveles ideales y propicios para dejar de depender del futbol en México.

El nuevo trading deportivo también es que tu marca de tequila patrocine grandes equipos de grandes ligas. Híjole! Tequila se elabora en Amatitán, Jalisco, es decir, en el corazón de la Denominación de Origen del Tequila (DOF); esta marca también pertenece al conglomerado Xoy y actualmente es el tequila oficial de los Spurs de San Antonio, en la NBA.

De los Broncos de Denver en la NFL; de los Devils de New Jersey, de los Golden Knigths Las Vegas, ambos equipos de jockey que militan en la NHL y recientemente también de los Mets de Nueva York en la MLB.

Está mal que yo lo diga pero no es cualquier tequila. Para empezar este no contiene azúcar, entonces no produce la famosa resaca pero además, es agradable al paladar.

Entonces el nuevo trading deportivo es eso, un generador de proyectos deportivos con deportistas y cuerpos técnicos bien remunerados, que a cambio de eso entreguen un buen espectáculo y sobre todo, sean ejemplares super héroes sin capa, que tanta falta le hacen a la niñez mexicana.

En total son 14 las marcas que conforman el conglomerado Xoy y todas encaminadas a promover el deporte y el desarrollo integral.

Para rubricar el significado del nuevo trading deportivo, debo agregar que Carlos Lazo recientemente decidió aportar lo que él le llama su legado para los mexicanos, al poner en marcha una AC de nombre Consejo de Baloncesto Mexicano (CBM), que apoye y patrocine no sólo a la selección varonil de baloncesto, también al selectivo femenil y a las categorías sub 16, sub 18 y sub 20 de ambas categorías.

Para ello hizo un llamado no sólo a la comunidad empresarial, sino a toda la población a que se conviertan en patrocinadores oficiales de la Selección Mexicana, y a cambio recibirán un reporte transparente y sin intermediación de nadie acerca de los gastos que se realizan para mantener el nivel y los gastos que requieren los seleccionados.

Una titánica tarea que busca romper con los malos manejos y las clásicas rencillas de poder en esta disciplina.

Pues bien, esto es el nuevo trading deportivo, una etapa de mi vida como comunicador que me entusiasma compartir y que compagino con mi condición de periodista de negocios y sommelier de autos. ¡Adiós!