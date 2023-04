PolíticaConfidencial Segob, sin prisa para resolver crisis en Inai

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ acudió al Senado a reunirse con la bancada de Morena y sus aliados de PT y PVEM. Le llovieron reclamos, como el hecho de que ya no les toma la llamada a los senadores, pero pese a todo, el secretario de Gobernación impuso el freno para resolver la elección de tres comisionados del INAI, organismo que recibió el golpe y este miércoles lo dejó sin poder sesionar, por vez primera en 20 años. La decisión vino de Palacio Nacional.

LA ALIANZA DE MEDIOS Mx emitió un pronunciamiento al respecto y llamó a las fuerzas políticas en el Senado a “ser sensibles ante el daño que su omisión provoca en el clima democrático de México. También, a que atienda resoluciones judiciales en este sentido que hasta ahora han sido burladas”. Y llamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a que “no bloquee la debida conformación del INAI”.

MARTHA LUCÍA MICHER anticipó que en el Senado no pasará la reforma que pretende demoler facultades en materia de género al Tribunal Electoral. “Allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar, allá hay patriarcado, aquí no pasará, aquí hay feminismo y no pasará”. Así que las cosas se empiezan a descomponer a la 4T…

AMLO y sus iniciativas. Hace unos días el presidente envió un paquete de reformas a la Cámara de Diputados. Una de ellas llamó la atención porque busca blindar al gobierno para eludir pago de indemnizaciones a empresas expropiadas. Pero no solo eso, también se mete con el Banco de México y otros organismos autónomos para obligar a medidas de austeridad, entre otras acciones. Poco se ha discutido, pero ahí está fermentando en San Lázaro.