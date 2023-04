Morena no debe demorar más en nombramientos de comisionados

He referido la importancia que tiene para las y los mexicanos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), puesto que es el órgano constitucional que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de dos derechos fundamentales en nuestro país.

Es decir, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, además de promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa.

Sin embargo, a la fecha, siguen sin designarse, ahora tres comisionadas o comisionados integrantes del Pleno del Inai, correspondiendo al Senado de la República, por mandato constitucional, llevar a cabo tales acciones, lo cual, ha generado múltiples opiniones.

Particularmente de la oposición, en el sentido de que no deben postergarse dichos nombramientos, dado que se está incurriendo en falta por omisión en cumplir con ficha facultad, además de que existe resolución de juzgado para que se actúe en este sentido, lo cual, se estaría incumpliendo.

El Inai, en lo no relacionado con la toma de decisiones del órgano colegiado, sigue llevando a cabo sus facultades y funciones constitucionales y legales “acciones sustantivas”, además, dicho órgano promovió Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con lo cual, existe la posibilidad de que pueda sesionar el Pleno únicamente con 4 comisionados, sin embargo, esto está sujeto a las términos de la resolución del Máximo Tribunal y el tiempo en que tarde en dictar sentencia.

La razón, de que no se hagan los nombramientos, es, esencialmente, porque no hay consenso entre las distintas fuerzas políticas que integran la Cámara Alta, específicamente, al interior del partido mayoritario, así lo han manifestado senadoras y senadores; no obstante, considero que dichos nombramiento deben hacerse lo más pronto posible.