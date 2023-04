Palacio Nacional no quiere que se garantice derecho a la información

Uno de los pendientes más vergonzosos con los que carga la presente administración, es la falta de definición en la integración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para que éste continue operando de manera óptima.

En los últimos tiempos hemos visto cómo Morena y sus aliados en el Senado de la República han realizado todo tipo de reuniones y acuerdos en lo oscurito, alejados de toda transparencia y claridad.

Y lo que hoy están haciendo con el tema de la designación de comisionados del Instituto, que han optado por dejarlo en el olvido, es altamente reprochable.

Una vez más, demuestran que sólo obedecen a los caprichos del presidente López Obrador y no al pueblo de México.

Es claro que al primer mandatario no le gusta la transparencia ni la rendición de cuentas. Para él, el “mundo ideal” es aquél donde no se sepa sobre las adjudicaciones directas para los amigos y familiares del régimen, ni sobre los conflictos de interés, ni sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos de Morena.

Por eso decidió paralizar al Inai y con ello, evitar que se le fiscalice.

Con estas acciones, le están dando la espalda al pueblo de México y están violando su derecho al saber sobre lo que ocurre en la función pública.

Cada semana se acumulan más de 500 resoluciones en el INAI y será cada vez más complicado para el Instituto solventar las solicitudes de información de los mexicanos.

Es evidente que con López Obrador gobierna la opacidad y la corrupción. Por esa razón, quiere desmantelar a los organismos autónomos y garantes de derechos humanos que evidentemente lo obligan a rendir cuentas.

Este gobierno pasará a la historia como el más destructor, el más letal y el que más daño le ha hecho a los mexicanos. Ésta es una terrible realidad.

Desde el Senado seguiré exigiendo a la mayoría de Morena, al Verde, al PES y al PT que cumplan con su responsabilidad como legisladores y se emitan los nombramientos faltantes.

Este periodo no se debe cerrar hasta que no haya nombramientos. El INAI no puede paralizarse.