PolíticaConfidencial AMLO y la defensa incondicional a la Sedena

AMLO y el espionaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido a la Sedena al Centro Nacional de Inteligencia en torno al espionaje. Le han documentado que los militares usaron Pegasus y AMLO ha insistido en defenderlos. La Corte ha definido que sin la autorización de un juez no puede intervenir las comunicaciones de personas, como son vía celular o en sus computadoras. Se avaló así la primera parte del proyecto que busca invalidar transferir la Guardia Nacional a la Sedena. Por cierto, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel avalan esa decisión de AMLO… que lo más seguro es que sea declarada inconstitucional. El debate sigue, no lo pierdan de vista.

LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, secretario de la Defensa, hoy en el ojo del huracán por sus viajes a Italia o Estados Unidos, tuvo música en sus oídos en la mañanera al escuchar del presidente López Obrador que fue una “intromisión abusiva y prepotente” de Estados Unidos, revelada por el Washington Post, de sus pleitos con la Marina. Ya veremos qué agrega este martes por los viajes de “terciopelo”…

Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, fue un criminal que secuestraba y cortaba las orejas a sus víctimas. Pero disminuyó las condenas acumuladas de 380 en prisión en su contra. Un Tribunal Colegiado de Apelación anuló la sentencia de 50 años de prisión en su contra porque fue torturado al momento de su captura en 1998. Así investigaban… ¿hoy será distinto? Por cierto, agentes del CISEN de entonces, hoy Centro Nacional de Inteligencia, participaron en la detención del secuestrador.

JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, coordinador del C5 en la Ciudad de México, explicó la razón principal por la que algunos altavoces no sirven para que se escuche la alerta sísmica, que este miércoles tendrá un simulacro. Resulta que algunos postes han sido embestidos por automovilistas… no cabe duda de que, no solo invaden carriles del Metrobús, también hay mucha irresponsabilidad que afecta hasta a la alerta sísmica…