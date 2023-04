PolíticaConfidencial las filtraciones que enojan a AMLO

AMLO, los mensajes desde Estados Unidos y las derrotas en casa. La gran prensa estadounidense ha exhibido los pleitos entre la Marina y la Sedena (Washington Post), y ahora relatan cómo un general llevó a un table dance para que con tequilas de por medio se amarraran contratos con una empresa de Israel para el Pegasus, el equipo de espionaje. Y ya ni qué decir de los viajes de terciopelo del general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena. Para colmo, como se anticipó, la Corte le dio tremendo revés a la Guardia Nacional. Pero lo bueno es que tenemos mañaneras…

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, secretario de Gobernación, la emprendió a insultos contra el INAI, vía Twitter. En respuesta, Blanca Lilia Ibarra se mostró como una serena presidenta del INAI que invitó al buscapleitos a conocer la institución, actitud sensata que acompañaron los comisionados y comisionadas. La desesperación se nota de un lado de la cancha…

RAFAEL ESPINO DE LA PEÑA es un senador de Morena de los que no hacen mucho ruido. Pero acaba de presentar una iniciativa para ajustar los periodos y plantear la ratificación de comisionados y consejeros en el Banxico, Inegi, IFT, INAI… en fin. No crea usted que buscan profesionalizar, este nuevo asedio busca que duren menos y la ratificación para que si alguien no sigue las órdenes de Palacio, pues simplemente lo quitan. Ah, y es reforma constitucional, votos que no tienen en ninguna cámara. ¿Entonces para qué?

JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CÁRDENAS, presidente de la CANACO Ciudad de México; Jesús Padilla Centeno, vicepresidente de Coparmex nacional; Armando Zúñiga Salinas, vicepresidente de Coparmex CDMX; y Carlos Letayf Wehbe, presidente del Centro Libanés, entre otros empresarios se dieron cita en el Club de Industriales con Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Nos dicen que los 15, sí, 15 aspirantes, entre mujeres y hombres para suceder a Claudia Sheinbaum, ya se están moviendo en toooodos los partidos. Y esta reunión no pasó desapercibida, nos dicen.