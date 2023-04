Obrador y el castigo al INAI ¿Por qué es importante la transparencia?

La Transparencia no es un lujo, es una necesidad, un derecho ganado de las y los mexicanos a través del tiempo y que aunque no lo reconozcan, lo ganaron gracias a los gobiernos de Acción Nacional, con la institucionalización de la transparencia como método de rendición de cuentas.

La Transparencia aunque no lo creamos es un bien para todos, porque nos permite conocer lo que podrían querer estarte ocultando, malgastando o tergiversando

La transparencia es sin duda algo que no lo entiendo cualquier porque tiene un valor intangible, etéreo, aspiracionista si quieren verlo pero muy valioso para la construcción de una sociedad libre. Sin verdad y sin acceso a la información no se pueden construir democracias donde seamos iguales y reales.

En los tiempos del PRI esto no pasaba y hoy en los tiempos de Morena están intentando detener que ocurra. López Obrador busca desaparecer todo lo que no controla y cualquier organismo autónomo ha estado en su cabeza para ser desaparecido desde el día 1 de este lamentable gobierno.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue publicada en el año 2002 bajo el gobierno de Vicente Fox dando nacimiento al entonces IFAI y fue reformada en mayo de 2015 convirtiéndose en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dando pasó al INAI que hoy está en peligro de desaparecer si Morena sigue prestándose a sabotearlo.

Me parece que la venganza de López Obrador es de las peores que hemos visto en términos de cobrarle a una institución que lo pone en jaque y que permite a propios u opositores saber la manera en la que estos gobiernos está tomando malas decisiones.

Quizá la mayoría de la gente no le encuentre una utilidad a la existencia o no de una institución de transparencia y se vaya con el discurso barato con el Presidente que son organismos caros donde sus titulares solo están para cobrar y que lo que valen sería mejor dedicárselo a los programas sociales del Presidente (justo el discurso que uso contra el INE), porque la verdad es que no es así.

Lo que cuesta vale por lo que genera y nos permite tener como nación. Si la transparencia cuesta, ¡que cueste!

Pero todo lo que nos acerque a saber cómo gasta el gobierno tu dinero, cómo y por qué decide en qué gasta y en qué Sí tiene repercusión directa en tu vida, en la salud, en la educación, en los programas sociales.

En la infraestructura, en el deporte, en las finanzas , en el gobierno, en el transporte , etc. en tantas cosas que ni nos damos cuenta pero que cuando fallan sí importan y sí te duelen porque te afecta aunque tú no lo creas.

Como servidora pública ahora lo digo, la transferencia no te facilita la vida pero te obliga a rendir cuentas y cuando estas en estos cargos y estas sometido al escrutinio público en tantas formas, vale la pena tener la cara y las manos limpias para poder responder de qué manera y por qué y para qué te gastaste el dinero y los recursos que el Estado te brindó.

Esto es algo que López Obrador jamas podrá responder, ni buscar aceptar y jamas va a aceptar. Porque mientras en su gobierno tenemos las casa de Bartlett, a su hermana con contratos en Pemex, a su hermano pidiendo moches, a sus hijos poniendo empresas, a sus funcionarios con contratos millonarios acabando con el sureste mexicano y a su Secretario de Defensa usando recursos del Ejercito en viajes personales por todo el mundo, para la 4T la corrupción sólo existe en los de enfrente y por eso ataca al INAI.

Y en realidad es a ti mexicano al que te quita la posibilidad de saber, de cuestionar y de avanzar. Luchemos por el INAI porque vale la pena.