México: Un pueblo con alma

“¡Ni les contesten el teléfono!”: instruye AMLO

Los senadores de la Cuarta Transformación firmamos un desplegado oponiéndonos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que atenta contra la seguridad de las y los mexicanos y brindamos nuestro respaldo a la senadora Sasil de León que tenía derecho a expresar su opinión durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez 2022 a la querida Elena Poniatowska por su extraordinaria trayectoria como escritora.

Consideramos que la senadora Sasil de León Villard ejerció su derecho a la libertad de expresión y que sus palabras fueron un llamado a la reflexión sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decreto por el cual la Guardia Nacional se incorporarìa administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para la protección del pueblo de México.

Apoyamos la postura de los senadores del Partido Encuentro Social (PES) respecto a la importancia de la Guardia Nacional en la lucha contra la inseguridad y la violencia en México. Creemos que es necesario fortalecer y respaldar a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la ciudadanía y que la Guardia Nacional cumple un papel fundamental en este sentido.

El argumento de que la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA significaría “un fraude a la Constitución” o pondría en entredicho el carácter civil de la Guardia no toma en cuenta que la naturaleza civil o militar de una corporación se define por sus objetivos y entrenamiento.

En el caso de la Guardia Nacional, su tarea principal es mantener la seguridad pública, un objetivo civil. La intervención de la Sedena en su funcionamiento se limita a actividades de control y operación, siempre bajo el mando del Comandante Superior de las Fuerzas Armadas, nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que cuenta con el respaldo del pueblo de México.

Repudiamos firmemente las actitudes del Grupo Plural en el Senado, así como de los senadores del PRI y del PAN quienes abandonaron el recinto en protesta por el discurso de la Senadora Sasil de León, y consideramos que estas acciones muestran, una vez más las actitudes deleznables de una oposición agresiva y sin educación que su único objetivo es la desestabilización del país, evidenciando su falta de respeto hacia la democracia y la pluralidad de opiniones que deben existir en un espacio de discusión como el Senado de la República.

En tanto, el Presidente acusó a los ministros de la Suprema Corte que invalidaron el paso de la Guardia Nacional (GN), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya que “se arrepintieron” e intentaron negociar con su gobierno para aplazar la entrada en vigor del fallo, fijado para el primero de enero de 2024. “Son unos corruptos e irresponsables.¡Nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito!, dijo.

Agregó que la propuesta para una posible negociación vino desde la presidente de la Corte, Norma Piña y de otros de los ocho ministros que votaron por declarar inconstitucional el paso de la GN a la Sedena.

El Presidente instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez que “¡ni les contesten el teléfono!¡no habrá ningún tipo de enjuague!”

“Ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo de México el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda, y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo siempre. Es lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. No hay negociación como las que acostumbraban antes”.

Lo contó AMLO, en una “Mañanera” reciente: En Palacio Nacional había una puerta que conectaba directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la Presidencia.

Hoy para AMLO se acabó la complicidad, los acuerdos y ésta puerta – antes conectada- está cerrada bajo tres llaves: transformación, democracia, honor… y los únicos que tienen copia de las mismas son los actores principales de esta Cuarta Transformación.

El Presidente enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa de Sedena. Lo hará el primero de septiembre del año próximo, a la espera de una nueva legislatura. (La Jornada, 22 abril, 2023); de ahí la importancia de que los ciudadanos no sólo votemos por el candidato de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República, sino también por los aspirantes a diputados y senadores, porque para que una reforma a la Carta Magna pase, necesariamente se requiere mayoría calificada en ambas cámaras (diputados, y senadores) es decir, los votos de las dos terceras partes de sus miembros.

Como diría Benito Juárez: “No reconozco fuente de poder más pura que la opinión pública”.

Y además… ¡claro que hay unidad!, las y los senadores nos reunimos en días recientes con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo para coordinar acciones que beneficien a la ciudad de México y al país, así como el fortalecimiento de la 4T en todo México.