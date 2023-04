PolíticaConfidencial INAI entre el fuego del Senado y de la Corte

LORETTA ORTIZ decidió negar la suspensión al INAI para que pudiera sesionar su pleno solo con 4 comisionados de un mínimo de 5. El INAI interpondrá un recurso de reclamación, que deberá resolver otro ministro. Lo elemental, comentan expertos, es considerar que más allá de lo evidente está el derecho humano a la información, que la ministra, quien hizo toda una carrera y una trayectoria en la defensa de los derechos humanos… que hoy simplemente tiró a la basura.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, titular de la Guardia Nacional, solicitó el 27 de enero de 2023 la cantidad de 203 millones 601 mil 418 pesos para comprar drones de alta gama para combatir a secuestradores y narcos. Pero, siempre hay un “pero”, es posible que le digan “no hay dinero”… ya veremos.

AMLO y la poda administrativa. Muchas voces han salido para exigir al presidente López Obrador que no acabe con más de 18 organismo, entre ellos algunos destinados a la atención de adultos mayores y otros en defensa de la niñez. Aunque la iniciativa aún le falta trecho por recorrer, las alertas están encendidas.

SEGALMEX sigue siendo un hoyo oscuro. Ahora sabemos que, además de señalarse un presunto quebranto por más de 15 mil millones de pesos, no cumple con los mínimos de transparencia. Y pese a todo su ex titular Ignacio Ovalle, amigo del presidente, sigue protegido en un cargo menor en la Secretaría de Gobernación. Y no es el único protegido en esa dependencia.