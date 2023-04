PolíticaConfidencial Adán Augusto López feliz por rapidez de diputados

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ es el diputado 501 y el senador 129. Resulta que el secretario de Gobernación consideró que aprobar 25 dictámenes al vapor en la Cámara de Diputados no tuvo nada de extraño. Por eso aventaron las papas calientes al Senado donde respondieron que no habrá fast track. ¿De verdad se puede confiar en un trabajo legislativo decente para leer, entender y valorar cientos y cientos de páginas de 25 reformas a leyes? Lo bueno es que no son iguales a los que tanto critican…

RICARDO MONREAL logró pactar que el Senado eligiera a un integrante del INAI. Pero pesó en el ánimo de los morenistas la instrucción presidencial de que tenerlo incompleto es “el mundo ideal”, por lo que echaron por la borda la posibilidad. Aún hay esperanza este viernes. Por cierto, en esa reunión con la bancada morenista donde les dijo eso el titular de Segob alguien grabó y salió a la luz, aunque ya antes lo habían contado y se hizo público. Por eso en la reunión de la bancada de este jueves… mejor les quitaron los celulares. No vaya a ser…

LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, secretario de la Defensa Nacional, pareciera haber librado el vendaval. Que si viajó a Venecia o Nueva York, que si algún general negoció en un table dance el contrato de Pegasus para espiar a medio mundo… pero lo que no han dicho es que es la peor crisis en la que se han visto envueltos en el Ejército. Porque, nos anticipan, la Guacamaya aún no termina de soltar la sopa…

ENRIQUE PEÑA NIETO y su entorno son intocables para la 4T. Aurelio Nuño, uno de sus brazos derechos, anda feliz en Harvard dando conferencias y luciendo cabello largo y hablando de educación y libertad en democracias. Y ya de Luis Videgaray ni hablamos… eso es tener buenos conectes en la 4T.