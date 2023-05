Senadores no pueden perder autonomía como Poder Legislativo

No, no fueron discutidas lo suficiente y quedó claro ante la ciudadanía que no se llevó a cabo el procedimiento completo no porque lo mande la ley sino porque la obligación de un parlamento es discutir, proponer, debatir, llegar a puntos medios y, sobre todo, escuchar a todas las voces que están en el Congreso porque son la extensión de sectores sociales que requieren ser escuchados antes de cualquier decisión de Estado.

No podemos perder autonomía como Poder Legislativo por mucho que las mayorías sean parte del mismo partido que gobierna, ya que todo lo que se hace en las Cámaras queda de frente a la gente que votó por ellos al igual que por la oposición y que espera un debate de altura con propuestas para mejorar al país pero bajo todas las visiones que emergen en una nación multicultural y no sólo para agradar a una persona o asegurar su futuro político.

Está de más recalcar que la forma en que se aprobaron esas reformas incumplen con la validez formal que debe cumplir toda norma, es decir, que cumplan a cabalidad el procedimiento que marca la norma y, además, ser emitidas por órganos competentes.

Lo cual no sucedió porque se relegó a muchas y muchos Senadores sin convocarlos a esa reunión, por llevar la sesión a otro lugar sin causa justificada y no cumplir los plazos y términos que marca la ley para emitir dictámenes.

El ser escuchado es un derecho que marca la Constitución no para quienes integran la oposición, es decir, para quienes ostentan el cargo de legisladores, sino para toda la sociedad que se dejó enmudecida al negar que las personas por las que ellos votaron formen parte del proceso legislativo que dio como resultado la desaparición de instituciones y la relegación de más fuerza a la administración pública sin justa razón.

Tristemente las voces del pueblo de México que no resonaron ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República, tendrán que hacer más eco en tribunales para dejar claro que el diálogo y debate de altura está muy por encima de intereses cupulares, de partido o unipersonales.