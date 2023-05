En verdad, Todos hablan de Jamie

El mundo está cambiando muy rápido, también la gente y su pensamiento. Aquí en México puedo celebrar eso, porque nunca pensé que pudiera ver tantas opciones de obras con temática LGBTQ+ en las marquesinas.

El viernes pasado fui al estreno de Todos hablan de Jamie en el teatro Manolo Fabregas. Me tocó la presentación de Joaquin Bondoni, quien estuvo cobijado por Alberto Lomnitz, Flor Benítez, Luz Aldán, Tanya Valenzuela, Vanessa Bravo, Diego Meléndez, sin embargo, también alternan figuras de la talla de: María Filippini, Rogelio Suárez, Efraín Berry. El elenco se complementa con actores y actrices noveles como: Leexa Fox, Liza Zan Zuzzi, Regina Voce, Diego López, Desiree Pérez, Karlo Rodríguez, Ana Sofía Cordero, Kevin Hernández, Fernanda Terán, Marco Tapia, Yatzil Aguirre, Bobby Mendoza, Daniela Rodríguez, Carlos Iriarte, Federico Stegmayer, Martha Garibay y Ana Rivero. Es decir, se trata de un elenco de primera que está al nivel de la súper producción, escenografía, vestuario, iluminación, etc.

Obvio, sólo los mejores en el ramo se tenían que juntar para lograr tal trabajo; y los responsables de tan maravillosa hazaña son María Guevara, Paulina Cortez, Mónica Bravo y Gabriel Guevara.

Al entrar al recinto, los asistentes fuimos recibimos por una alfombra arcoíris, misma que nos hizo sentirnos en casa y que ahí, nadie te podría juzgar por ser quien eres. Y sí, cuando vi ese teatro lleno de amigos, periodistas, familias enteras queriendo ver esa historia que se ha corrido de boca en boca, sólo pude dejarme llevar por la magia del teatro.

¿Y quién es Jamie? ¿por qué tanto alboroto? y ¿por qué todos deben hablar de él? Se trata, nada más y nada menos, de un historia verídica que ocurrió en Inglaterra, la cual se hizo película y luego un musical que es replicado con sumo respeto en nuestro país. Jamie New es un joven que cumple 16 años y desea ser drag; varios en la sala nos identificamos con él, y no porque querramos ser drag, sino porque todos deberíamos ser quiénes queremos ser.

Como les decía arriba, el mundo está evolucionando, ¿qué hubiéramos dado los de nuestra generación por ser comprendidos, que hubiera sido más fácil hacerle comprender a los otros que sólo nos gustaban cosas diferentes a lo que dictaba la sociedad o la norma; que el ser homosexual no era una enfermedad, moda, aberración o alguna otra tontería que no viene a cuento mencionar?. Tener una madre que te apoyara como lo hace la madre de Jamie. Dicho lo anterior, no les puedo ocultar que me eche una lágrima con esa canción interpretada por Flor Benitez titulada “Mi bebé”, ¡qué manera de cantar!, nos hizo estremecer a todos.

Dijeron que duró tres horas, pero en verdad que se fueron como agua ante el espectáculo tan mágico, la forma de Bondoni de interpretar a Jamie, el ensamble padrísimo y los actores juveniles dejando el alma en las tablas haciendo parecer que ya llevaban años en ellas. Alberto Lomnitz me sorprendió de una manera inexplicable, el maestro y ex director de la Compañía Nacional de Teatro da una cátedra de cómo se debe hacer una metamorfosis para dar vida a Hugo y, a su vez a Loco Chanelle, personaje que impulsa a Jamie a ser quien es. Mis respetos maestro Lomnitz, brutal su trabajo. ¡Ah! Y gracias a Manojo de ideas por ser gentiles y cómplices con un servidor.

Les exhortó a que vayan, no lo dejen pasar, atrévanse a ver esta majestuosa puesta en escena que sí, les aseguro que les cambiará la forma de ver la vida y de respetar a los demás a ser felices como quieren ser.

