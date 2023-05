La falta de agua se agudiza cada vez más

El mundo enfrenta ya una crisis generalizada por escasez de agua y la situación podría empeorar con el aumento de la población que, se prevé, llegará a nueve mil millones en los próximos 30 años, lo que elevará la demanda del recurso hasta en un 55 por ciento, según las estimaciones.

Y si bien, hablar de un futuro a 30 años podría parecer lejano, basta con recordar que las consecuencias derivadas de la disminución de recursos naturales cobran sus efectos día con día.

La escasez de agua afecta a más países en el mundo cada vez y el nuestro no es la excepción; en julio del año pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoció que diversas cuencas hidrológicas en nuestro país se encontraban en situaciones complejas siendo los estados del norte los más afectados por la situación.

En síntesis, de acuerdo con el organismo, tres cuartas partes del país sufrían ya la falta de lluvia y poco más de la mitad experimentaba situaciones de sequía de severa a extrema.

Hace poco, la agencia calificadora de riesgos Standard & Poor’s presentó un nuevo estudio que reafirma el gran riesgo de nuestro país a caer en una situación de estrés hídrico aguda, pues dentro de su Standard &Poor’s Global Sustainable, señala que la escasez podría aumentar a tal grado que, para el año 2050, al menos 11 entidades del país no tendrán agua suficiente para satisfacer la demanda de su población.

Si bien el estrés hídrico y la sequía no son conceptos que resulten ajenos a la mayoría de las entidades en nuestro país, no podría decir lo mismo de otros conceptos como agenda de sostenibilidad o planes locales para el cuidado y ahorro del agua, mismos que, aun con el riesgo de la pérdida de recursos que enfrentan nuestras sociedades contemporáneas, no han logrado colocarse en la agenda de todas las entidades.

Los gobiernos locales deber adoptar la obligación de hacer del cuidado de los recursos naturales, como el agua, y del medio ambiente, un elemento presente en todos los proyectos y planes en el marco de su ejercicio.

En lo que respecta a la Ciudad de México, la construcción de grandes complejos habitacionales y edificios representa un grave problema para el abasto.

La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad establece que para que se emita la factibilidad del servicio de agua se deberá considerar la disponibilidad del líquido, la infraestructura hidráulica existente en la zona y el número de viviendas, comercio o industria a desarrollar, por lo que no se permitirá la construcción de nuevas edificaciones que impliquen una mayor demanda de agua cuando ya existan problemas de abastecimiento de este recurso natural en las zonas que se mencionadas en las correspondientes solicitudes.

Sin embargo, la construcción de edificios y grandes complejos habitacionales en zonas donde hay riesgo de escasez, es todavía una constante.

Por ello, es importante que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) realice un análisis exhaustivo en materia hídrica, a fin de evitar la proliferación de construcciones que impliquen una mayor demanda de agua en zonas donde ya existen problemas de abastecimiento.

Asimismo, es importante que tanto las alcaldías, como la SEDUVI en su caso, también intervengan al no conceder el uso y ocupación de dichas construcciones cuando no se haya cumplido lo establecido en materia de factibilidad hídrica.

El momento de tomar medidas más severas para el cuidado y aprovechamiento responsable de este valioso recurso, es hoy. La falta de agua se agudiza cada vez más y, si bien, ya no podemos recuperar toda la que hemos perdido hasta hoy, aún podemos cuidar la que nos queda.