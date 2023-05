Gracias, Lupita

Lupita D’Alessio llegó y paralizó a todos. Revisó todo antes de entrar al aire, su micrófono, su maquillaje, su ropa, los detalles con su equipo técnico, gente a la que ella le llama “su familia” y que funciona como tal. “Me siento como la primera vez, muy nerviosa” me dijo después. ¿En serio? ¿Nerviosa? ¿Una mujer con 53 años en el escenario?

Pues sí. Lupita D’Alessio, la “leona dormida”, la mujer que ha llenado cientos de escenarios y que le cantó a la mujer como nadie le había cantado antes. Que se convirtió en un icono de la música mexicana.

Esa misma Lupita D’Alessio que platicó conmigo ayer y que llenó con su presencia todos los pasillos, que con su voz maravillosa nos deleitó cantando su clásico “Mudanzas”. Humilde, sencilla y sí, nerviosa por estar al aire.

Es curioso que una mujer con tal trayectoria nos diera un ejemplo de profesionalismo y, al mismo tiempo, de sencillez.

Le pregunté cómo ha manejado la fama y le conté de una vez que me la encontré en el aeropuerto, comiendo y que varios fans se le acercaron y ella con toda amabilidad les correspondía el saludo. “La fama es difícil.

Un tiempo me tumbó. Fue un tiempo difícil, me sentía la última coca del desierto, me sentía el centro del universo. Me dio vergüenza, me sentí mal”, contestó “Hoy no tengo palabras cuando la gente llena mis conciertos, un aplauso, una ovación. No te podría explicar ese agradecimiento”.

Hubo un tiempo que la música en México se definía por grandes voces: Vicente Fernández, Juan Gabriel, José José… y Lupita D’Alessio, la única mujer en la baraja de voces masculinas. Llenaban centros nocturnos, palenques “Hicimos giras por todo el país” recordaba “Fuimos a lugares que no aparecen en el mapa, giras larguísimas en las que viajábamos durante meses, dando a conocer nuestra música”.

Porque, ustedes no me dejarán mentir, la interpretación de Lupita D’Alessio es increíble y cuando las nuevas voces de la música quieren demostrar su talento, usan sus temas.

“Es que mis canciones son un bálsamo en la vida de las personas. Agradezco que las personas vayan a escucharme, y sé que es porque toco mi alma para poder tocar las de los otros. Todos somos uno en el escenario, lo disfrutamos y lo gozamos”.

Lupita está preparando su retiro de los escenarios. “Este tour, “Gracias” es para ir preparando la despedida. Debo decir que es agónico, es nostalgia. Se me vienen todas las historias a mi mente, desde “Mi corazón es un gitano”. ¡Son 53 años de trayectoria! Pero creo que es suficiente, es el momento de decir adiós. Para mí es importante irte bien, arriba y fuerte, que la gente se quede con ese recuerdo. Es una buena decisión y es importante tomarla. Esa sabiduría viene de lo alto”.

Hoy, a través de estas líneas quiero darle las gracias. Por ser una maestra, por entregarnos su don y tantos buenos momentos. Y porque todos cantaremos siempre esas líneas que dicen “Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas. Y sacar mis sentimientos, y resentimientos, todos”. Gracias, Lupita.