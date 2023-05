PolíticaConfidencial Norma Piña pinta raya con Palacio Nacional

NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, Presidenta de la Corte, sometió a consulta de las y los ministros la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el Plan B, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. La próxima semana, cómo le anticipamos aquí, se resuelve y en Palacio no gustará la resolución…

HACIENDA, Bienestar, Profeco… tuvieron una caída en sus sitios de internet por varias horas. Lo justificaron con un tema de mantenimiento. ¿En serio? Los problemas del gobierno se agudizan… luego culpan a la DEA, a la Guacamaya.

CLAUDIA ANAYA, senadora del PRI, ha alertado que Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión reformaron la Ley General de Bienes Nacionales que crea un procedimiento expedito para recuperar, en un plazo no mayor de 72 horas, la posesión de los bienes en manos de particulares, e incluso prevé el uso de la fuerza pública. ¿Otro caso para la Corte?

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidos (ONU) ha advertido que las negociaciones para reformar dicho Consejo se han estacando. El ex rector de la UNAM, no obstante, no ceja en su empeño para que este órgano sea más democrático. En esas anda… y en otras.