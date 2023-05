De Adriel Favela a Vilax, los jóvenes que apuestan por el regional tradicional

Mientras está en efervescencia la moda de los corridos bélicos (así como en su momento fueron los alterados, los verdes o tumbados), hay artistas jóvenes que siguen prefiriendo darle su propio estilo a la música regional tradicional.

Eso es buenísimo si partimos desde el punto de la modernización de las formas, más no de los sonidos.

Por ejemplo, Adriel Favela dejó los corridos de lado y se lanzó a la aventura de cantar con mariachi imprimiéndole su estilo, el resultado es muy bueno. ‘En Este Amor’ y ‘Buscando El Olvido’ fueron las primeras canciones de amor y dolor con las que dejó ver esta nueva faceta en su carrera y ahora está lanzando ‘Mi Condena’ algo más con sonidos latinos fusionados con flamenco en colaboración con los españoles Ismael de la Rosa y Yerai Cortés, todos como parte de su EP: ”Solo Muere Si Se Olvida” por cierto que el track del mismo título es a dueto con Kurt otro talentazo mexicano.

Favela está ante la gran oportunidad de convencer con su versatilidad del potencial que tiene como artista en toda la extensión de la palabra, la reputación ya la tiene pues ha trabajado durante más de una década logrando tener un ‘fan base’ bastante nutrido y eso hoy en día es fundamental, además de su propio sello Esperanto Recods lo que le permite crear a su modo.

Por otro lado están estos chicos del grupo Vilax, una agradable sorpresa con su ‘new tejano’ y excelentes temas de compositores de la talla de Bruno Danzza, Aaron Pantera Martínez, Omar Tarazón, Miguel Luna y Horacio Palencia, qué bonito escuchar una voz como la de Alhe Romo, de esas que no cansan, que te puedes pasar horas escuchando y te llevan de lo romántico a lo desgarrador muy a gusto.

Llegados desde Torreón han logrado en tan sólo un tres de meses colocarse en las playlists más importantes y llamar la atención pues además de que están en la misma onda que Grupo Frontera, hace años que no veíamos a una mujer al frente de un concepto musical así.

Vilax nos ha cautivado desde el lanzamiento de ‘Si Aún No Me Amas’, luego vendría ‘Ganas’ que rompió con el cuadro y nos mostró que lo tejano y lo pop son compatibles, posteriormente se fueron a las llegadoras y lanzaron ‘No Te Apures’ rematando esta semana con ‘Tu Dime Cuándo’ su estreno antes de la salida el próximo 26 de mayo del EP y la cereza del pastel titulada “Y No Me Despido”.

En fin, que de todo hay en la viña del señor, esta viña que está dando excelentes cosechas en este caso en el regional mexicano, el género más consumido hoy en día en todo el mundo junto con el urbano, en este momento en el que la música en español ha llegado a cifras exorbitantes en todos los aspectos.