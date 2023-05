Sugey Ábrego y Raúl Coronado, los reyes del sexo

A veces, hablar de sexo se vuelve complejo, pero ¿cuántos de nosotros sabemos realmente lo que significa y de lo que realmente quiere nuestra pareja de ello? Puede ser un tabú, ya que nos inculcaron de que era malo. La iglesia, por su parte nos dice que es algo que nada más se puede ejercer en el matrimonio y así, podemos seguir enumerando puntos de vista diferentes. Pero acabo de ver una obra que nos explica de una forma divertida, educativa e interactiva con el fin de lo que disfrutemos en paz.

Se estrenó ‘Tengamos el sexo en paz’, montaje en dónde participan Sugey Ábrego y Raúl Coronado. El nombre por sí solo nos lo dice todo, en verdad, nos dan una verdadera cátedra de lo que significa el sexo; no sólo en el simple acto de meter y sacar, cómo burdamente se piensa al respecto. No, acá nos dan los distintos panoramas en los que se puede desarrollar, hasta nos hacen reflexionar en lo que nuestra pareja pensaría o desearía experimentar. Bueno, hasta nos instruyen que los aditamentos son importantes como los juguetes sexuales, lencería y demás que nos pueden ayudar a disfrutarlo al 100.

También abordan algunos de los problemas comunes que algunas veces los seres humanos pasamos, como la disfunción eréctil -en el caso de los hombres- y la falta de apetito -más frecuente en las mujeres-. Sin embargo, con humor negro llegamos a comprender mucho del sexo, con decir que hasta nos dicen dónde se encuentra el clítoris. Estos dos histriones nos hacen reír, pensar y reflexionar, además de darnos un taco de ojo muy bueno, ya que tienen unos cuerpos impresionantes. Ahora comprendo porque mi Sugey es la reina del OnlyFans y del VIP, ¡qué bruta, qué cuerpazo! Esta obra fue escrita por Darío Fo, Franca Rame y Jacopo Fo. La dirección es de Hugo Arrevillaga y el responsable de traernos esta maravilla es Rubén Lara. Se presenta en el Teatro 11 de julio los sábados 18:30 y 20:30 horas y domingos 18:30 horas hasta el 25 de junio.

Si quieren pasar un buen rato e instruirse en el arte del sexo, no se la pueden perder. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.