PolíticaConfidencial ¿De parte de quién el espionaje a Encinas?

ALEJANDRO ENCINAS está muy tranquilo… es un decir. Tras la revelación del New York Times de que el subsecretario de Gobernación fue espiado con Pegasus, el presidente Andrés Manuel López Obrador simplemente le dijo “que simplemente no le diera importancia”. Lo bueno es que no son iguales.

DAVID ALEX, subdirector de Verificación Administrativa de la alcaldía Coyoacán, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX bajo el cargo de ejercicio abusivo de funciones. A diferencia de otros casos, nos cuentan que, a reserva de confirmarse por las autoridades, es un caso aislado que no salpica.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR llegó a un acuerdo con Germán Larrea. Tras la intervención con militares de la Marina de tramos ferroviarios de Ferromex, en unas cuantas horas se sentaron de nuevo en Palacio Nacional, y de los 9,500 millones de pesos les hizo una rebajita a 7,000 millones de pesos. Así se llevan…

LORENZO MEYER, historiador de El Colegio de México, aseguró que en las actuales circunstancias el “liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es indispensable y difícilmente sustituible”… lo que eso quiera decir.