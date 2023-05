PolíticaConfidencial AMLO y Senado sin asumir responsabilidad por Inai

AMLO y su estrategia contra el INAI. Cuentan que entre jueces hay una historia que describe cómo hay autoridades que desacatan mandamientos judiciales alargando un proceso para cansar al afectado o quejoso y alargar la agonía hasta que la Corte se los mandate. Y no es de hoy. Así que, por eso hoy vemos cómo desde Palacio Nacional y en el Senado patean el bote para designar a un comisionado, pese a que una jueza le ordenó a la Comisión Permanente que citara a un periodo extra al Senado, lo cual no ocurrió. Digamos que fue un “no me vengan con que la ley es la ley”… y así seguirán.

ALEJANDRO ROBLES se ganó sus minutos de fama al grito de “¡vamos a obradorizar al Poder Judicial!”. Como diputado de Morena presentó una iniciativa para que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. Y seguramente el diputado sí se haga popular en las filas cuatroteístas, si es que desde el Olimpo lo voltean a ver por respaldar el discurso oficial. Quizá si le diera un repaso a la historia de los siglos XIX y XX encuentre elementos de juicio históricos, o que revise en el mundo dónde le hacen como propone. Pero bueno, una iniciativa más que se sumará a los cientos, miles quizá, que parten de ocurrencias.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O es muy fifí… o bueno, dirá que lo son quienes lo invitan a comer. Resulta que este miércoles se le vio departir en el restaurante del Club de Banqueros con la crema y nata de la banca en México. Fueron estrictamente dos horas. Pero a ver si no se amargó el postre, pues ocurrió justo cuando se conoció que el tema de la venta de Citibanamex se complica. ¡bon appétit!

SANDRA ÁVILA BELTRÁN, conocida como Le reina del Pacífico, le contó a Adela Micha en una entrevista que cuando la buscaba la PGR ella andaba de shopping, en restaurantes, en Cancún, Querétaro… pero eso sí, no usaba aviones, todo era por tierra. Pero lo más llamativo es lo que dijo del ex presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna y sus presuntos nexos con el narco. ¿Todo quedará como anécdotas en una entrevista periodística?