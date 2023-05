Una semana clave: ¡Vota por el cambio!

Inicia la recta final para las contiendas en Coahuila y el Estado de México, previos a las votaciones del próximo 4 de junio. Estamos a nada de terminar con la corrupción y las injusticias de las y los mismos de siempre en ambos estados.

Sólo 8 días nos separan de la transformación total en el Estado de México y en Coahuila.

En los próximos días se incrementará también la guerra sucia, con información falsa a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos. ¡No nos dejemos engañar! Este 4 de junio marca en la boleta el único recuadro en el que aparece el nombre de Delfina, solo así se logrará el cambio que tanto merece el Estado de México.

Sabemos que el PRI, PAN y PRD se están preparando para comprar masivamente votos, pero serán únicamente los electores mexiquenses y coahuilenses quienes definan a los ganadores, y en el caso de Coahuila también la integración de la próxima legislatura del Congreso local.

En el estado de México la posibilidad del triunfo de Delfina Gómez está clara. Las campañas cerrarán con una amplia ventaja para la candidata morenista. Si gana Delfina, Morena gobernará 23 estados del país.

El Estado de México cuenta con 13 millones de votantes. La gente saldrá a votar masivamente. Se deberán cuidar bien las casillas y que la compra de votos -a lo cual le apuesta como siempre el PRI- no se dé.

En Coahuila el candidato del PRI difícilmente llegará al 45 por ciento de los votos, por lo tanto, se le puede ganar si los votos del obradorismo, de los morenistas y de los que apoyamos la 4T se van a Morena.

Votar hoy por el PAN, por el PRD, por el PT, es ayudar a que el PRI siga gobernando Coahuila.

Si el 60% de los coahuilenses no quiere que siga el PRI, (son la mayoría), tienen que votar por Morena. No se vayan a equivocar los obradoristas, morenistas y 4teístas de Coahuila y quienes ya no quieren al PRI en su estado.

Un voto al PAN, PRD, PT, Partido Verde es ayudarle al PRI para que continúe mal gobernando otros seis años.

Llamamos a las y los coahuilenses que quieran un cambio en su estado a marcar su voto solo por Guadiana y así todas y todos evitemos que se cumplan 100 años de priísmo en el estado.

En días recientes el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)declinó a favor de Morena y su candidato, Armando Guadiana. Sin embargo, el candidato del partido verde Lenin Pérez, respondió a estas afirmaciones y aseguró que él no declinará a favor de Guadiana.

Cabe señalar que las boletas ya estaban impresas, ahora que el partido Verde declinó a favor de Morena y ya no se pueden hacer modificaciones.

Así es que hay que tener claro que un voto al Verde significa una suma más para el candidato Lenin Pérez Rivera, “quien ahora sólo cuenta con el respaldo de la Unidad Democrática de Coahuila”.(_Dora Méndez, AS México, mayo, 2023_).

El único voto posible en las boletas para sacar al PRI de Coahuila debe ser por Morena.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un acto de deshonestidad por parte de Ricardo Mejía, candidato a la gubernatura de Coahuila por el PT, que use su nombre para su campaña y fines electorales.

Aclaró que no tiene relación alguna con Mejía. “Aquí estaba con nosotros, (en el gobierno), y se fue sin decir adiós… y no quiero que se use mi nombre, porque no tengo relación con él. Es un acto de deshonestidad estar utilizando mi nombre para una campaña.

Siempre he sostenido se debe respetar la opinión del pueblo y los resultados de las encuestas, porque es un asunto estatutario en mi partido. Nos guste o no es el pueblo el que decide. Se acabó el dedazo”, aseguró.

Llegó el momento de la verdad. Las piezas en el tablero electoral de la República Mexicana están por moverse y definir el juego. La democracia, la justicia, y el cambio radical se definirán en las urnas.