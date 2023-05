Una profesión poco ordinaria, pero que es extraordinaria!

Desde pequeño me sentí atraído por el oficio del comunicador: veía la tv, leía algún periódico, escuchaba la radio. Decía “qué interesante profesión”, con el tiempo fui admirando, más y más a los maravillosos periodistas que cubrían eventos especiales: visitas presidenciales, coberturas de guerra o los que reseñaban películas, música o espectáculos en general.

Cuando llegó el momento de decidir cuál sería mi profesión y estando ya en la universidad, recuerdo que un profesor me dijo algo sin piedad y sin mayor sutileza: “Usted no va terminar esta carrera, usted terminará detrás del volante de un microbús o taxi”, imagínense en un salón de 60 alumnos -así eran los salones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM-; nunca supe si le caía mal o cuál fue la razón de ese comentario pero eso marcó el comienzo de mi carrera; en vez de desmoralizarme, sentirme mal o tirar la toalla, me propuse ser uno de los mejores.

Así que empecé a trabajar: mi primera oportunidad fue en el programa Hablemos claro, de Televisión Azteca, en éste duré poco, posteriormente emigré a una revista de espectáculos llamada TvShow, donde conocí a mi madre putativa Elvira Gómezturja que me enseñó mucho de esta profesión.

Después, tuve la oportunidad de trabajar con Juan José Origel en su programa de radio. Pero lo que anhelaba era ser reportero de televisión, así que luché y empecé como asistente de la jefa de información del programa VidaTv, quien era mi querida Elvirita -como le decíamos de cariño-, pero el destino me llevó a ser de los primeros elementos contratados para gestar La Oreja.

En ese programa comandado por Alexis Nuñez aprendí lo que es hacer televisión de una forma ordenada, planeada y respetando la profesión. Ahí conocí al señor Chucho Gallegos, el maestro del espectáculo, al ver mi trabajo me llevó a TvyNovelas donde la subdirectora era Sandra Pérez Arzola quien estaba armando su equipo y quería alguien de confianza que le llevara exclusivas. Y no es por presumir, pero para eso me pintaba solo.

Pero un día cambió mi suerte, cuando Jorge Kahwagi me ofreció que fuera su RP -relaciones públicas- no les quiero comentar lo que fueron esos cinco años; debido a mi desempeño, varios famosos y amigos actores, y conductores quisieron que les llevara prensa. Fue algo padrísimo.

Telefutura me contrató para hacer enlaces desde México para el programa de Charytin Goyco. Me cambie a una televisora de Los Ángeles, California llamada Estrella Tv y después salté a UnoTV donde - creo que ha sido mi empleo más estable- duré nueve años.

Durante 24 años he tenido la fortuna de entrevistar a figuras de la talla de Emmanuel, Thalía, Yuri, Fernando de la Mora, Mijares, Christian Castro, Pandora entre varios más. En el ámbito internacional a Miguel Bosé, Gente de Zona, Wisin y Yandel, Raphael, Laura Pausini, Tom Cruse, Ricky Martin, Franco de Vita sólo por mencionar algunos.

Y se preguntarán ¿por qué nos cuenta todo su curriculum? Ah pues porque desde hace tres años me propuso el director de este periódico José Lebeña -que ya nos conocíamos desde hace un rato- qué porque no le escribía una columna sobre lo que hacía, ya que veía mis fotos en Instagram y decía “¡qué buena vida te das!” y me gustó para que se llamara así.

En mis tiempos tener una columna era todo un honor y en verdad que lo es. No tengo palabras para agradecer a todos los lectores que me leen y a toda la gente que me ha ayudado a que está su columna sea de su agrado.

Desde que empecé a escribir para Publimetro, he tenido un maestro único que lee lo que escribo y me hace los respectivos comentarios para mejorar: Álvaro Cueva, muchas gracias por ser un guía en mi carrera; gracias Lebeña por confiar en mí y a todos los que me han permitido de alguna manera contar una parte de su historia. ¡Gracias!

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.