Para que no tengas pendiente

En Guadalajara surge una propuesta con un fuerte atractivo para derivar en franquicias en todo el país bajo el nombre de La Pendientiza, un servicio que le facilita la vida a miles de mexicanos.

Hace un par de años, la tapatía Sofía Santamarina tuvo la necesidad de generar ingresos extras previo a un viaje que realizaría a Europa, fue entonces que se le ocurrió la idea de hacer o resolver actividades y manualidades que sus amigas y vecinas tenían pendiente por hacer. Así fue como surgió La Pendientiza, un servicio contratado por redes sociales para cumplir con los pendientes de los consumidores que no pueden realizar por sus múltiples actividades.

Llevar a los niños a la escuela, adornar la fiesta infantil, pintar una fachada, formarse en una larga fila para comprar un boleto para conciertos o partidos de futbol, hacer manualidad para despedidas de soltera, hacer compras de artículos y entregarlos a domicilio, sacar a pasear al perro, despertar a una persona todos los días a la misma hora, son sólo algunos de los pendientes contratados a esta psicóloga del ITESO que encontró en esta idea de emprendedurismo el pretexto perfecto para abandonar su trabajo que por cierto, no la estaba pasando bien por aquellos momentos que decidió independizarse.

En ciudades caóticas como la CDMX o Guadalajara, cumplir con nuestra lista de pendientes se torna complicado y es ahí donde encaja este tipo de servicios. Por ejemplo, esos botecitos o recipientes para guardar azúcar, arroz, pan molido, etcétera, Sofia los puede decorar y cumplir con ese pendiente, pero eso sí, cada servicio contratado tiene un costo a partir de $555.00 pesos, el criterio es que se trate de actividades que no sean prohibidas, que no trasgreda la ley y que sean totalmente ejecutables.

Pronto este servicio empezó a crecer de boca en boca y hoy en día opera como marca registrada y con una red de colaboradores en Jalisco y Ciudad de México. La Pendientiza no se da abasto de cumplir los pedidos que le encomiendan a esta innovadora idea de facilitarle las cosas a la gente. Sofía no descarta que en el corto plazo, ejecute una estrategia para franquiciar su servicio, donde el único requisito es que le brinden la confianza de que esos pendientes serán concretados. Así pues, lo que empezó como una ayuda entre amigas, ahora es todo un reto de masificar esta hazaña de no vivir con el pendiente. Tome nota.

Nuevo León con mucha electromovilidad

Empresas pioneras en la electromovilidad como Nemak, y Voltway, se reunieron en el marco del inicio de la primera edición de la exposición “Americas’ Mobility of the Future” en Monterrey Nuevo León para compartir posturas y conocimientos en torno a las inversiones en el estado, la infraestructura y logística sustentable.

Cabe mencionar que el llamado general de los jugadores de la industria fue a trabajar para capitalizar las oportunidades que el nearshoring trae a la región norte del país en materia de alternativas sustentables, de las cuales estamos viendo un creciendo importante en México registrando inversiones que rondan los 4 y 5 billones de dólares anuales. Sin lugar a duda, este es un evento del cual debemos estar atentos por la proyección a futuro del tema de electromovilidad.

Lluvia para los niños

Le cuento que Corporación Rica, que dirige Miguel Ángel Guizado, embotellador y comercializador del sistema Coca-Cola, inauguró el programa “Escuelas de Lluvia” en 5 institutos educativos de Morelos que implementaron en conjunto con Fundación Coca-Cola y la asociación civil Isla Urbana, esto con el objetivo de garantizar acceso a agua de buena calidad y la transformación de la cultura del vital líquido en estudiantes, personal docente, padres y madres de familia. Se dará servicio a más de 1,500 mil estudiantes del municipio de Cuautla, Morelos, a través de la instalación de sistemas de captación de lluvia, los centros educativos inscritos en el programa captarán más de 982,677 litros anuales, lo que es equivalente a más de 98 pipas de agua.

“Escuelas de Lluvia” es un proyecto liderado por Fundación Coca-Cola, que forma parte de un plan nacional de acceso al agua. Inició en 2022 con una inversión de 40 millones de pesos por parte de The Coca-Cola Foundation, y la Industria Mexicana Coca-Cola (IMCC) beneficiando a 112 planteles y más de 32 mil personas de la comunidad escolar de todo el país. Y en este año 2023 se sumarán 108 escuelas más.

AlquimiaPay con Inteligencia artificial

AlquimiaPay, que tiene por director general a Juan Sergio Loredo Foyo, es un reconocido proveedor de soluciones financieras en constante evolución, por ello anuncia la adopción de tecnologías innovadoras para adaptarse a las cambiantes necesidades de sus clientes. Entre estas tecnologías destacadas se encuentra la Inteligencia Artificial (IA), la cual ha demostrado ser un factor decisivo en la optimización de procesos, la mejora de la atención al cliente y la personalización de productos en diversos nichos de mercado, incluyendo beneficios para empleados, centros de consumo y nichos especializados.

Además, AlquimiaPay utiliza la Analítica Predictiva para anticipar el comportamiento del cliente, lo que le permite responder proactivamente a sus necesidades. Mediante la identificación de patrones en los datos del cliente, como las tendencias de gasto y las preferencias de productos, la empresa es capaz de personalizar sus ofertas y comunicaciones para asegurar una experiencia única y satisfactoria. En el ámbito de la optimización de procesos, la empresa ha implementado la IA para agilizar tanto sus operaciones internas como externas. Mediante el uso del Aprendizaje Automático, la compañía es capaz de identificar patrones y anomalías en sus datos, y así con ello logra una detección temprana de posibles problemas y oportunidades. Además, AlquimiaPay emplea la IA para analizar grandes volúmenes de datos financieros, lo que facilita la identificación de tendencias de mercado y oportunidades de inversión. En el segmento de los beneficios para empleados, la compañía utiliza la IA para personalizar sus ofertas y mejorar la experiencia de los trabajadores.

Invasión de terrenos

Y ya para terminar, le platico que el pasado 26 de abril de 2023 la Fiscalía de Quintana Roo aseguró el Hotel Haven Riviera Cancún, un resort de lujo para adultos de más de 300 habitaciones del consorcio español Hipotels, perteneciente a la familia de Juan Llull. Esto obedece a que la fiscalía del estado inició una investigación por la invasión del predio en el que se construyó el hotel, el cual como ha sido acreditado ante las autoridades pertenece a los herederos del fallecido empresario mexicano Sergio Herrera.

Ante este escenario le cuento que el señor Jorge Luis Morales Martínez en calidad de apoderado de Promotora Rancho San Miguel, empresa con la que Llull opera sus negocios en México, promovió un amparo en contra del Aseguramiento del Inmueble, el cual quedó registrado con el número de expediente 436/2023 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo. Sin embargo, días después se desistió del amparo y, el 19 de mayo de 2023, otra vez presentó otro amparo en la carpeta de investigación 10/79/222.

Contrario a la ley, promovieron dos acciones legales sobre el mismo acto reclamado, pero nuevamente la autoridad correspondiente le negó la suspensión parcial a Promotora Rancho San Miguel con lo que nuevamente dan la razón a la parte mexicana. Ahora se espera que las autoridades se mantengan firmes para hacer valer la ley. A ver en qué términos este lío ¡Adiós!

