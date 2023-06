¡Qué buena vida!

*La nostalgia con _Les Clowns_ del Circo Atayde y la lección de _Fieras_*

Hay tradiciones que, aunque mutan, no se deben de ir nunca. ¿Por qué le digo esto? Porque en el San Rafael hay circo y no cualquiera. Cuando llegué al recinto, pensé, ¿cómo se presenta un circo en un teatro?, pues por tradición debe ser en una carpa, como Dios manda. Pero me asombró que atiborraron el lugar, los papás llevaron a sus hijos a que experimentarán la magia del circo, y más, la del Atayde.

Para esta primavera -ya casi verano-, el Circo Atayde nos presenta _Les Clowns_. Y como bien dice el título, hay payasos, de esos que nos sacan carcajadas con sus rutinas, de los que logran que los grandes revivamos nuestra mocedad y los chicos descubran el gran arte de hacer reír con la más pura inocencia.

Antes del oscuro inminente que anuncia el inicio del show, un personaje de traje dorado saludaba a cada uno, butaca por butaca, para después -con una precisión de gacela-, subir al escenario de un salto dando inicio así al espectáculo.

Al respecto de las tradiciones, cabe resaltar que esta compañía tiene 135 años. Ósea, mis abuelos y hasta mis bisabuelos los llegaron a ver en sus inicios. Estamos hablando de más de un siglo de vida, en el que año tras año se ha renovado y evolucionado. _Les Clowns_ es un espectáculo que rinde homenaje a estos personajes que, dejando atrás toda preocupación personal, se ocupan de la diversión de chicos y grandes. Tres grandes exponentes de la comicidad en nuestro país hacen gala de sus habilidades histriónicas para convertir este espectáculo en una experiencia sin precedentes, en la cual la única finalidad es la risa: Iván Vega como el Cara Blanca, Raúl Zamora como el Augusto y Fernando Hondall como el vagabundo.

A todos los que están arriba de los 30 ó 40 años y que deseen revivir esos momentos en los que solo importaba reír, no se pierdan este majestuoso espectáculo con acróbatas 100% mexicanos que estarán solo del 1 al 25 de junio. Las funciones son los viernes 19:30 horas, sábado 17:00 y 19:00 horas y domingo 13:00 y 17:00 horas.

Quiero aprovechar también para platicarles de una propuesta sin igual de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Se imaginan que en plena obra el actor salga de personaje y cuestione el texto que está interpretando? ¡Está de locos!, ¿no? Pues esto ocurre en _Fieras_, una adaptación de Estefanía Norato y Xhaíl Espadas de la comedia de William Shakespeare _La fierecilla domada_.

Esta puesta en escena respeta el texto del dramaturgo más destacado del mundo, en el que Catalina es una mujer rebelde que no se ajusta a lo que la sociedad en la que vive espera de ella y, por lo tanto, es rechazada. Aunque es una comedia, aquí se enfocan en el lado oscuro de la misma, mostrando la misógina y represión hacia la mujer que había en ese entonces. Los mismos actores cuestionan esos textos, los cuales, repito, resultan espantosos hacia las mujeres y, lo increíble es darnos cuenta de que siguen estando tan vigentes, que, aunque hayan pasado más de 400 años, no hemos aprendido ni cambiado nada. Es algo que seguirá ocurriendo mientras no hagamos un cambio total en favor de las mujeres.

Las mujeres no son propiedad de nadie, no son objeto, ellas deciden sobre si mismas. Las mujeres no son ni fueron unas fierecillas domadas, son unas fieras.

Cuando terminó, varias mujeres -principalmente-, se levantaron para aplaudir, algunas con lágrimas en los ojos; mientras los hombres, al menos en mi caso, no pudimos evitar sentirnos avergonzados por el trato hacia las mujeres -casi como de moneda de cambio- de allá y entonces. Obviamente tengo que ponerme de pie ante el majestuoso trabajo del elenco: Óscar Narváez, Salvador Carmona, Armando Comonfort, Estefanía Norato, José Carlos Rodríguez, Gustavo Schaar, Mario Vera, Alan Uribe Villarruel y Mariana Villaseñor.

No cabe duda de que el teatro puede cambiar tu entorno, tu visión y hacerte reflexionar, pues es como mirarte en un espejo. No recuerdo quién fue el que dijo: “Si no ves teatro, ¿cómo quieres entender la vida?” y es totalmente cierto. _Fieras_ se presenta en la sala Héctor Mendoza, en Coyoacán, en la entrada es libre, previa reservación al correo publicos.cnteatro@inba.gob.mx y solamente estará hasta el 30 de junio, con funciones los jueves y viernes 20:00 horas, sábado 19:00 horas y domingo 18:00 horas. De verdad, no se la pueden perder. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.