El turismo en la próxima elección

El Turismo no ha sido tomado en serio en las últimas administraciones federales, en el pasado la existencia del Consejo de Promoción Turística de México constituyó una suerte de caja chica para los gobernantes en turno. Evidentemente hubo muchos logros desde dicho Consejo y desde la Secretaría de Turismo, pero más por voluntad de los empresarios y servidores de carrera que por la voluntad del presidente en turno.

La administración del presidente López Obrador ha sido la que menos importancia le ha dado al sector, con nulos recursos y una idea esbozada de que el turismo es cosa de una minoría privilegiada, no se han implementado las políticas necesarias para hacerlo crecer.

Tuvimos la buena suerte de no cerrar las fronteras en la pandemia, eso nos catapultó como un destino receptivo entre el año 2020 y 2022, hay que tomar en cuenta que se trata de algo coyuntural —como el propio secretario de turismo lo ha externado— y que la decisión con relación a no cerrar no fue basada en el turismo, sino en una visión del subsecretario de salud avalada por el presidente.

Para la administración actual el turismo se enfoca en el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, esos tres ejes son los rectores de la visión del turismo desde Palacio Nacional.

Aún no se logra entender en las cúpulas federales, que el turismo tendría que se un negocio país, como lo es en República Dominicana, en los Estados Unidos o en España, por citar tres ejemplos aleatorios.

Ahora bien, me parece que entre los pre candidatos del partido en el poder, MORENA, el único que entiende genuinamente cómo funciona el turismo es Marcelo Ebrard, aunque eso no garantiza que le dé la importancia que debe. En el caso de Claudia Sheimbaum, sus discursos en el último Tianguis Turístico denotaron que no sabe cómo opera y los alcances del turismo y, Adán Augusto López Hernández piensa lo que el presidente en turno diga, por lo mismo, hay nulo interés por el turismo.

Es responsabilidad de los empresarios del sector, acercarse a los candidatos de ese y otros partidos, para exponerles la problemática y presionar en favor de la industria turística, desafortunadamente muchos se quejan en lo privado y en los foros, aplauden en lo público a los mismos que critican, así no funcionarán las cosas nunca.

La coyuntura electoral debe incluir el tema del turismo, tomando en cuenta que es una de las tres fuentes de ingreso de divisas más importantes para el país.